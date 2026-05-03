Бизнесы могут не выдать вам чек: при каких обстоятельствах это возможно в 2026 году
- Бизнесы могут не выдавать чек при оплате исключительно в безналичной форме, например переводы через банк или платежный терминал банка.
- Подлинность чека можно проверить на сайте Государственной налоговой службы, введя определенные детали с чека.
В Украине регулярно совершают покупки в различных магазинах и заведениях, где им предлагают забрать с собой чек. Согласно закону, каждый субъект хозяйствования, который осуществляет расчетные операции, обязан выдавать фискальный чек.
Что вообще такое чек и для чего он нужен?
Чек – это доказательство происхождения средств и защита прав потребителя, о чем сообщали в налоговой службе.
Читайте также 8 миллионов гривен НДС "исчезли": БЭБ разоблачило известную сеть на "дроблении бизнеса"
По состоянию на сегодня чеки могут выдавать не только классические кассовые аппараты (их называют РРО), так и программные (речь идет о ПРРО). Последние выдаются через планшет, телефон или компьютер.
Интересный факт в частности заключается в том, любой может проверить подлинность чека. Это возможно сделать на сайте ГНС в Реестре "Поиск фискального чека".
Для этого нужны три детали из чека: его номер, фискальный номер РРО или ПРРО, дата и время покупки. Что же делать дальше? Данные вводятся в форму на сайте Государственной налоговой службы. Тогда человек и может узнать информацию о чеке.
Существуют ли ситуации, когда бизнес может не выдать клиентам чек?
Такие ситуации действительно возможны. О них рассказали на сайте Вчасно.Каса.
Согласно информации, РРО или программный РРО можно не применять при получении оплаты исключительно в безналичной форме. То есть речь идет о таких случаях:
- перевод средств с расчетного счета на расчетный счет через учреждение банка (например, IBAN, онлайн-банкинг и т. п.);
- внесение наличных через кассу банка для дальнейшего перечисления на расчетный счет;
- через платежный терминал, который принадлежит банку.
Важно! Все предприниматели и компании, которые принимают оплату от клиентов (наличными, карточкой, электронными деньгами и т.д.) при продаже товаров или услуг, всегда должны выдавать чеки своим клиентам.
Что еще следует знать физическим лицам-предпринимателям и бизнесам?
Напомним, что работать без кассового аппарата в Украине могут ФЛП, относящиеся к 1 группе. Это правило действует независимо от способа приема платежей. То есть даже в случае оплаты наличными.
Относительно других групп действуют свои правила. Но они также могут работать или РРО, если, например, оплата осуществляется именно дистанционно.
В то же время осуществлять оплату с карточек ФЛП возможно, о чем рассказал эксперт Михаил Смокович. Однако перед этим предприниматель должен уплатить налоги.
Единственный запрет – это перевод средств на физических лиц. Как отметил эксперт, там действительно есть "налоги дополнительные и отчеты".