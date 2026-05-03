Бизнесы могут не выдать вам чек: при каких обстоятельствах это возможно в 2026 году

В Украине регулярно совершают покупки в различных магазинах и заведениях, где им предлагают забрать с собой чек. Согласно закону, каждый субъект хозяйствования, который осуществляет расчетные операции, обязан выдавать фискальный чек.

Что вообще такое чек и для чего он нужен?

Чек – это доказательство происхождения средств и защита прав потребителя, о чем сообщали в налоговой службе.

Читайте также 8 миллионов гривен НДС "исчезли": БЭБ разоблачило известную сеть на "дроблении бизнеса"

По состоянию на сегодня чеки могут выдавать не только классические кассовые аппараты (их называют РРО), так и программные (речь идет о ПРРО). Последние выдаются через планшет, телефон или компьютер.

Интересный факт в частности заключается в том, любой может проверить подлинность чека. Это возможно сделать на сайте ГНС в Реестре "Поиск фискального чека".

Для этого нужны три детали из чека: его номер, фискальный номер РРО или ПРРО, дата и время покупки. Что же делать дальше? Данные вводятся в форму на сайте Государственной налоговой службы. Тогда человек и может узнать информацию о чеке.

Существуют ли ситуации, когда бизнес может не выдать клиентам чек?

Такие ситуации действительно возможны. О них рассказали на сайте Вчасно.Каса.

Согласно информации, РРО или программный РРО можно не применять при получении оплаты исключительно в безналичной форме. То есть речь идет о таких случаях:

перевод средств с расчетного счета на расчетный счет через учреждение банка (например, IBAN, онлайн-банкинг и т. п.);

внесение наличных через кассу банка для дальнейшего перечисления на расчетный счет;

через платежный терминал, который принадлежит банку.

Важно! Все предприниматели и компании, которые принимают оплату от клиентов (наличными, карточкой, электронными деньгами и т.д.) при продаже товаров или услуг, всегда должны выдавать чеки своим клиентам.

Что еще следует знать физическим лицам-предпринимателям и бизнесам?

Напомним, что работать без кассового аппарата в Украине могут ФЛП, относящиеся к 1 группе. Это правило действует независимо от способа приема платежей. То есть даже в случае оплаты наличными.

Относительно других групп действуют свои правила. Но они также могут работать или РРО, если, например, оплата осуществляется именно дистанционно.

В то же время осуществлять оплату с карточек ФЛП возможно, о чем рассказал эксперт Михаил Смокович. Однако перед этим предприниматель должен уплатить налоги.

Единственный запрет – это перевод средств на физических лиц. Как отметил эксперт, там действительно есть "налоги дополнительные и отчеты".