Що взагалі таке чек та для чого він потрібен?

Чек – це доказ походження коштів та захист прав споживача, про що повідомляли у податковій службі.

Станом на сьогодні чеки можуть видавати не тільки класичні касові апарати (їх називають РРО), так і програмні (йдеться про ПРРО). Останні видаються через планшет, телефон або комп’ютер.

Цікавий факт зокрема полягає у тому, будь-хто може перевірити справжність чека. Це можливо зробити на сайті ДПС у Реєстрі "Пошук фіскального чеку".

Для цього потрібні три деталі з чека: його номер, фіскальний номер РРО або ПРРО, дата та час покупки. Що ж робити далі? Дані вводяться у форму на сайті Державної податкової служби. Тоді людина й може дізнатися інформацію щодо чека.

Чи існують ситуації, коли бізнес може не видати клієнтам чек?

Такі ситуації дійсно можливі. Про них розповіли на сайті Вчасно.Каса.

Згідно з інформацією, РРО або програмний РРО можна не застосовувати при отриманні оплати виключно у безготівковій формі. Тобто мова йде про такі випадки:

переказ коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку (наприклад, IBAN, онлайн-банкінг тощо);

внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок;

через платіжний термінал, який належить банку.

Важливо! Всі підприємці та компанії, які приймають оплату від клієнтів (готівкою, карткою, електронними грошима тощо) при продажі товарів або послуг, завжди повинні видавати чеки своїм клієнтам.

Що ще слід знати фізичним особам-підприємцям та бізнесам?

Нагадаємо, що працювати без касового апарату в Україні можуть ФОПи, що належать до 1 групи. Це правило діє незалежно від способу прийому платежів. Тобто навіть у випадку оплати готівкою.

Щодо інших груп діють свої правила. Але вони також можуть працювати або РРО, якщо, наприклад, оплата здійснюється саме дистанційно.

Водночас здійснювати оплату з карток ФОП можливо, про що розказав експерт Михайло Смокович. Однак перед цим підприємець повинен сплатити податки.

Єдина заборона – це переказ коштів на фізичних осіб. Як зазначив експерт, там дійсно є "податки додаткові та звіти".