Бизнес, покупающий электроэнергию в ЕС, будет обеспечен бесперебойными поставками

3 января Кабмин разрешил бизнесу импортировать электроэнергию из ЕС. Таким образом, предприниматели не будут зависеть от графиков отключения электроэнергии.

Кабмин разрешили импортировать электроэнергию из-за границы

В Кабмине объяснили, что импорт электроэнергии – один из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, возникший в результате систематических российских обстрелов энергообъектов, начиная с октября.

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На сегодняшний день согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 гигаватта ночью и 0,6 гигаватта днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса,

– говорится в сообщении.

Вместе министры подчеркнули, что цены на рынке "на сутки вперед" в странах ЕС существенно выше цены в Украине. Поэтому для привлечения импорта электроэнергии необходимо создание дополнительных стимулов, в частности гарантирование промышленным предприятиям непрерывного электроснабжения в случае заключения соответствующих договоров.

При каких условиях не будут применяться графики для бизнеса

импорт электроэнергии бизнесом из ЕС стал возможен благодаря принятию правительством постановления, разработанного Минэнерго. Речь идет об утверждении Положения об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов в условиях правового режима военного положения в Украине, которая предусматривает внедрение дополнительных гарантий для участников рынка электроэнергии, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

Постановление, которое принял Кабмин, предусматривает, что до 30 апреля будут действовать дополнительные гарантии защиты от плановых ограничений электроснабжения тех небытовых потребителей, объекты которых будут потреблять импортируемую электроэнергию согласно соответствующим договорам.

Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов,

– объяснили в правительстве.

Следовательно графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.