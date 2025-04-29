Какой бизнес сейчас открывают чаще всего: тренды 2025 года
- В Украине во время войны предприниматели ищут гибкие и быстро адаптируемые бизнес-модели с минимальными инвестициями.
- Популярные направления включают онлайн-магазины, услуги в соцсетях и IT, мобильные кафе, образовательные проекты, и креативные студии.
Война, изменения предпочтений потребителей, перезагрузка экономики кардинально изменили ландшафт малого и среднего бизнеса в Украине. Сегодня предприниматели ищут модели заработка, которые позволяют сохранять гибкость, быстро адаптироваться и не требуют миллионных инвестиций.
Актуальные идеи для бизнеса
Какие направления бизнеса сейчас самые популярные среди тех, кто решает начать собственное дело, разбирался 24 Канал.
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Онлайн-магазины
Продажа через Instagram, TikTok, маркетплейсы и собственные сайты остается лидером. Чаще всего открывают магазины:
- авторских украшений, керамики, натуральной косметики натуральной косметики;
- одежды с локальным производством или дропшиппингом;
- товаров для ВСУ (патчи, турникеты, амуниция).
Растет запрос на украинские бренды с четкой айдентикой и социальной позицией. Люди готовы платить за историю, а не только за товар.
Услуги в соцсетях и IT
Специалисты, которые умеют продавать через Instagram, TikTok, Telegram, пока пользуются стабильным спросом. Многие открывают микроагентства или работают как самозанятые:
- SMM-менеджеры, сторисмейкеры, копирайтеры копирайтеры;
- таргетологи и контекстники;
- специалисты по разработке сайтов, ботов, настройке рекламы.
Даже без опыта можно пройти интенсив за 1 – 2 месяца, набрать клиентов и стартовать с минимальными затратами.
Кофейные и мобильные точки с фастфудом
Небольшие кофейни на вынос, кофейные мобили или фудкорты с уличной едой продолжают открываться даже в сложные времена. Популярные форматы:
- кофе с собой + выпечка;
- хот-доги, панини, куриные стрипсы куриные стрипсы;
- донаты, круассаны, чуросы на фудтраках.
Этот бизнес хоть и простой для старта, и тоже требует идейности, ведь конкуренция высокая и предусматривает определенные риски. Часто его открывают военные после возвращения, молодежь или семейные пары.
Образовательные проекты и онлайн-курсы
Обучение остается запросом №1 в период перемен. Чаще всего запускают:
- онлайн-школы иностранных языков;
- курсы для мам в декрете (маникюр, фото, SMM);
- авторские программы саморазвития, психотерапии, ментального здоровья.
Если вы являетесь экспертом в определенной сфере, попробуйте монетизировать знания через мини-курсы, менторство, клубы.
Креативные студии (фото, видео, контент)
Instagram, TikTok и YouTube создали запрос на качественный контент. Сейчас многие открывают:
- студии для съемок (фото/видео пространства);
- продакшн-агентства для брендов;
- услуги видеографов, режиссеров контента.
Спрос особенно высок в сфере малого бизнеса, блогинга и инфобизнеса.