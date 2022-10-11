Что мешает возобновлять и развивать бизнес в Украине
Источник:Дия.Бизнес
Дия.Бизнес провела опрос среди предпринимателей и определил главные 10 проблем, мешающих возобновлению бизнеса в Украине. Среди основных – отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке и не прогнозируемость ситуации в стране.
Что мешает восстанавливать и развивать бизнес
863 собственника и СЕО бизнесов в сентябре приняли участие в опросе офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом Дия.Бизнес, Центром развития инноваций и Advanter Group.
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Главные проблемы, мешающие возобновлять бизнес в Украине
- Недостаточный потребительский спрос – 64%.
- Отсутствие достаточного капитала предприятий – 51,2%.
- Не прогнозируемость развития ситуации в Украине – 37,7%.
- Непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса – 34,8%.
- Недоступность кредитных средств, в том числе программы 5-7-9 – 33%.
- Высокие налоги и сборы – 27,3%.
- Недоступность грантовых программ, объявленных Правительством – 21,7%.
- Клиенты (или розничные сети) не рассчитываются в срок – 18,8%.
- Помехи со стороны регуляторных и/или фискальных органов – 18%.
- Отсутствие достаточного количества обученных работников – 17,4%.
Помощь бизнесу
Что касается помощи, которой воспользовались бизнесы, то наибольший процент занимают те, кто воспользовался налоговыми льготами – 17,5% и кредитованием под 0% по программе 5-7-9%, с помощью Дия.Бизнес и Офиса развития предпринимательства и экспорта. В общей сложности 34,8% воспользовались государственной помощью.
Релокация бизнеса
Сергей Лобойко, глава Центра развития инноваций, соинициатор Инициативы, рассказал, что кривая роста новых субъектов бизнеса постоянно растет, а кривая закрытия бизнеса сейчас сошла на нет. Раньше она была доминирующей.
Следует заметить, если раньше происходила физическая релокация, когда люди выезжали с востока на запад и везли с собой свой предпринимательский капитал, теперь они начинают перерегистрировать их как налогоплательщиков.
– сказал Лобойко.