Что мешает возобновлять и развивать бизнес в Украине

Дия.Бизнес провела опрос среди предпринимателей и определил главные 10 проблем, мешающих возобновлению бизнеса в Украине. Среди основных – отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке и не прогнозируемость ситуации в стране.

Что мешает восстанавливать и развивать бизнес

863 собственника и СЕО бизнесов в сентябре приняли участие в опросе офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом Дия.Бизнес, Центром развития инноваций и Advanter Group.

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Главные проблемы, мешающие возобновлять бизнес в Украине

Недостаточный потребительский спрос – 64%.

Отсутствие достаточного капитала предприятий – 51,2%.

Не прогнозируемость развития ситуации в Украине – 37,7%.

Непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса – 34,8%.

Недоступность кредитных средств, в том числе программы 5-7-9 – 33%.

Высокие налоги и сборы – 27,3%.

Недоступность грантовых программ, объявленных Правительством – 21,7%.

Клиенты (или розничные сети) не рассчитываются в срок – 18,8%.

Помехи со стороны регуляторных и/или фискальных органов – 18%.

Отсутствие достаточного количества обученных работников – 17,4%.