Налоговая удавка Путина: почему бизнес в России еле выживает и массово закрывается
Экономика России в 2026 году приближается к состоянию коллапса из-за новых налогов от Путина и других ограничений, а также западных санкций. Более жесткими стали и условия для бизнеса, который находится на грани выживания.
Почему бизнес в России будет закрываться?
Российский бизнес все чаще сталкивается с финансовыми проблемами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали эксперты.
Экономист Игорь Бураковский говорит, что в 2025 году 25% работодателей России сократили свой персонал.
Почему я на это обращаю внимание? Потому что традиционно в Российской Федерации для того, чтобы показать, что все хорошо, существовал некий неформальный запрет на увольнение людей.
Это говорит о том, что действительно нет денег, нет заказов и нет возможности содержать персонал, хотя при этом, потребности в персонале сохраняются.
С финансовыми проблемами начали сталкиваться и крупные российские компании, например "Газпром", "Лукойл" и др. Это связано с санкциями с одной стороны, а с другой стороны – с тем, что Россия пытается выжать из бизнеса как можно больше денег путем повышения налогов.
Интересно! Даже Олег Дерипаска, один из самых богатых людей в России, сказал, что все идет к тому, что в этом году закроется тысячи предприятий
При чем здесь ставка НДС и Путин?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.
Среди следующих последствий также:
- повышение стоимости государственных заимствований;
- падение доходов российских предприятий;
- высокий уровень учетной ставки.
Какие проблемы у различных отраслей бизнеса России?
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
В России рестораны массово закрываются, в частности суши-бары и пиццерии, из-за роста расходов, региональные ограничения и переход на доставку. Зато, чайханы, которые открывают мигранты, стали популярными.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.