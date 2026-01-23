Налоговая удавка Путина: почему бизнес в России еле выживает и массово закрывается

Экономика России в 2026 году приближается к состоянию коллапса из-за новых налогов от Путина и других ограничений, а также западных санкций. Более жесткими стали и условия для бизнеса, который находится на грани выживания.

Почему бизнес в России будет закрываться?

Российский бизнес все чаще сталкивается с финансовыми проблемами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали эксперты.

Экономист Игорь Бураковский говорит, что в 2025 году 25% работодателей России сократили свой персонал.

Игорь Бураковский Экономист, председатель правления ИЭД Почему я на это обращаю внимание? Потому что традиционно в Российской Федерации для того, чтобы показать, что все хорошо, существовал некий неформальный запрет на увольнение людей.

Это говорит о том, что действительно нет денег, нет заказов и нет возможности содержать персонал, хотя при этом, потребности в персонале сохраняются.

С финансовыми проблемами начали сталкиваться и крупные российские компании, например "Газпром", "Лукойл" и др. Это связано с санкциями с одной стороны, а с другой стороны – с тем, что Россия пытается выжать из бизнеса как можно больше денег путем повышения налогов.

Интересно! Даже Олег Дерипаска, один из самых богатых людей в России, сказал, что все идет к тому, что в этом году закроется тысячи предприятий

При чем здесь ставка НДС и Путин?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди следующих последствий также:

повышение стоимости государственных заимствований;

падение доходов российских предприятий;

высокий уровень учетной ставки.

Какие проблемы у различных отраслей бизнеса России?