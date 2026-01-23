Чому бізнес в Росії закриватиметься?

Російський бізнес усе частіше зіштовхнується з фінансовими проблемами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіли експерти.

Дивіться також "Стратегічний провал Путіна": Стубб розповів, як економіка Росії опинилася на межі

Економіст Ігор Бураковський каже, що у 2025 році 25% роботодавців Росії скоротили свій персонал.

Iгор Бураковський Економіст, голова правління ІЕД Чому я на це звертаю увагу? Тому що традиційно в Російській Федерації для того, щоб показати, що все добре, існувала така собі неформальна заборона на звільнення людей.

Це говорить про те, що дійсно немає грошей, немає замовлень і немає можливості утримувати персонал, хоча при цьому, потреби в персоналі зберігаються.

З фінансовими проблемами почали стикатися й великі російські компанії, як-от "Газпром", "Лукойл" тощо. Це пов'язано із санкціями з одного боку, а з іншого боку – з тим, що Росія намагається витиснути з бізнесу якомога більше грошей шляхом підвищення податків.

Цікаво! Навіть Олег Дерипаска, один з найбагатших людей в Росії, сказав, що все йде до того, що в цьому році закриється тисячі підприємств

До чого тут ставка ПДВ і Путін?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

високий рівень облікової ставки.

Які проблеми в різних галузей бізнесу Росії?