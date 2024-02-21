Российские мощности Danone: при чем здесь Кадыров

Руководство компании Danone продемонстрировало неоднозначную позицию в отношении россиян. С одной стороны они хотят выйти с российского рынка, а с другой – продолжают выпускать там продукцию.

Что происходит с российской долей Danone

В 2023 году по приказу Путина были захвачены мощности Danone. Это рейдерство названо российскими властями "национализация".

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Danone решил продать предприятия, находящиеся на территории России. Получить эти мощности должен российский бизнесмен, связанный с чеченскими властями.

Предприятия Life & Nutrition будут проданы российской молочной компании "Вамин Татарстан". То есть, Минтимеру Мингазову, который неоднократно был замечен в сотрудничестве с Кремлем.

Какая ситуация с Danone сейчас

После так называемой национализации, в совет директоров Danone входил Минтимер Мингазов. Непосредственным руководителем бизнеса был племянник Кадырова – Якуб Закриев. А вот директором недавно созданной "Вамин Татарстан" стал бинесмен Айрат Мухамадеев.

Как известно, мощности Life & Nutrition будут выкуплены за 191,5 миллиона долларов. 83,2 миллиона долларов из которых должны быть потрачены на обслуживание долга по операциям в России. Указанная стоимость учитывает 56% скидку за стоимость активов, которую самостоятельно установил Кремль за выход компании с российского рынка.

Представители Danone сообщили о поддержке своих мощностей в России до июля 2025 года. Такую политику компания объясняет локализацией производства некоторых ингредиентов, чтобы российские потребители получали качественную продукцию.