4 идеи бизнеса, которые не требуют значительных вложений
- Начать бизнес с небольшими вложениями можно в таких сферах: свечковарение, изготовление съедобных букетов, дропшиппинг, приготовление пирожных и тортов.
- Гранты от Дии могут помочь в открытии или развитии бизнеса в Украине.
Начинать бизнес трудно. Сначала необходимо накопить достаточно средств, чтобы осуществить первые вложения. Например, закупить оборудование и материалы.
Что открыть, если не имеешь много средств?
На самом деле начать свое дело можно и с небольшими вложениями. Главное, подобрать правильную отрасль, пишет 24 Канал.
Интересно! Сейчас в Украине есть специальные гранты для бизнеса, сообщает Дия. С помощью этих средств можно открыть свое дело или развивать его.
4 интересные бизнес-идеи с небольшими инвестициями:
- Свечковарение
Материалы для изготовления свечей стоят не очень дорого. Главное, подходить к выбору с умом.
Продумайте сразу концепцию вашей коллекции свечей и, соответствии с ней, выбирайте ароматы, формочки, кашпо и другие элементы. Даже основной материал для изготовления может быть разным:
- соевый воск – более дорогой и натуральный;
- парафин – дешевле, может вызвать головокружение при плавлении.
Обратите внимание! Правильно продуманная концепция позволит вам легче продвигать и продавать свечи.
- Съедобные букеты
Букеты могут быть изготовлены из различных материалов. Даже из еды. В интернете есть примеры изготовления букетов из сладостей, колбас и даже алкоголя.
Обратите внимание! Инструкции по изготовлению этих букетов можно найти бесплатно на ютубе.
- Дропшиппинг
Дропшиппинг – специальная модель онлайн-торговли, которая не требует вложений в товар. Как работает эта схема:
- существует склад, где находится одежда;
- вы – продавец, который продвигает этот товар, например, через соцсети;
- покупателю вещи отправляются со склада, без вашего участия.
Важно! В этой схеме вы получаете прибыль через наценку.
- Приготовление пирожных и тортов
Для такого бизнеса нужны самые большие вложения. Ведь необходимо иметь соответствующие санитарные условия. Например, отдельный холодильник для хранения заготовок.
В начале вы можете обойтись менее затратными сладостями. К примеру, печеньем и кексами.
Нужно знать! Даже если вы занимаетесь бизнесом дома, нужно открывать ФЛП, сообщает 7eminar. Таким образом вы будете работать официально.
Что нужно знать о бизнесе в Украине?
В 2026 году налоги для бизнеса изменятся. Речь идет именно об увеличении ставок налогов для ФЛП. Эти показатели вырастут, благодаря увеличению минимальной зарплаты и ЕСВ.
Налоговая решила проверять рестораны с подозрительно низкой выручкой. Речь идет о тех ситуациях, когда доход предприятия нереалистично низкий.