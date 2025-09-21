Что открыть, если не имеешь много средств?

На самом деле начать свое дело можно и с небольшими вложениями. Главное, подобрать правильную отрасль, пишет 24 Канал.

Интересно! Сейчас в Украине есть специальные гранты для бизнеса, сообщает Дия. С помощью этих средств можно открыть свое дело или развивать его.

4 интересные бизнес-идеи с небольшими инвестициями:

Свечковарение

Материалы для изготовления свечей стоят не очень дорого. Главное, подходить к выбору с умом.

Продумайте сразу концепцию вашей коллекции свечей и, соответствии с ней, выбирайте ароматы, формочки, кашпо и другие элементы. Даже основной материал для изготовления может быть разным:

соевый воск – более дорогой и натуральный;

парафин – дешевле, может вызвать головокружение при плавлении.

Обратите внимание! Правильно продуманная концепция позволит вам легче продвигать и продавать свечи.

Съедобные букеты

Букеты могут быть изготовлены из различных материалов. Даже из еды. В интернете есть примеры изготовления букетов из сладостей, колбас и даже алкоголя.

Обратите внимание! Инструкции по изготовлению этих букетов можно найти бесплатно на ютубе.

Дропшиппинг

Дропшиппинг – специальная модель онлайн-торговли, которая не требует вложений в товар. Как работает эта схема:

существует склад, где находится одежда;

вы – продавец, который продвигает этот товар, например, через соцсети;

покупателю вещи отправляются со склада, без вашего участия.

Важно! В этой схеме вы получаете прибыль через наценку.

Приготовление пирожных и тортов

Для такого бизнеса нужны самые большие вложения. Ведь необходимо иметь соответствующие санитарные условия. Например, отдельный холодильник для хранения заготовок.

В начале вы можете обойтись менее затратными сладостями. К примеру, печеньем и кексами.

Нужно знать! Даже если вы занимаетесь бизнесом дома, нужно открывать ФЛП, сообщает 7eminar. Таким образом вы будете работать официально.

Что нужно знать о бизнесе в Украине?