Що відкрити, якщо не маєш багато коштів?

Насправді розпочати свою справу можна і з невеликими вкладеннями. Головне, підібрати правильну галузь, пише 24 Канал.

Цікаво! Зараз в Україні є спеціальні гранти для бізнесу, повідомляє Дія. За допомогою цих коштів можна відкрити свою справу або розвивати її.

4 цікаві бізнес-ідеї з невеликими інвестиціями:

Свічковаріння

Матеріали для виготовлення свічок коштують не дуже дорого. Головне, підходити до вибору з розумом.

Продумайте одразу концепцію вашої колекції свічок і, відповідно до неї, обирайте аромати, формочки, кашпо та інші елементи. Навіть основний матеріал для виготовлення може бути різним:

соєвий віск – дорожчий і натуральний;

парафін – дешевший, може викликати запаморочення при плавленні.

Зауважте! Правильно продумана концепція дозволить вам легше просувати і продавати свічки.

Їстівні букети

Букети можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Навіть їжі. В інтернеті є приклади виготовлення букетів з солодощів, ковбас та навіть алкоголю.

Зверніть увагу! Інструкції з виготовлення цих букетів можна знайти безоплатно на ютубі.

Дропшипінг

Дропшипінг – спеціальна модель онлайн-торгівлі, яка не потребує вкладень у товар. Як працює ця схема:

існує склад, де знаходиться одяг;

ви – продавець, який просуває цей товар, наприклад, через соцмережі;

покупцю речі відправляються зі складу, без вашої участі.

Важливо! В цій схемі ви отримуєте прибуток через націнку.

Приготування тістечок та тортів

Для такого бізнесу потрібні найбільші вкладення. Адже необхідно мати відповідні санітарні умови. Наприклад, окремий холодильник для зберігання заготовок.

На початках ви можете обійтися менш витратними солодощами. До прикладу, печивом та кексами.

Потрібно знати! Навіть якщо ви займаєтесь бізнесом вдома, потрібно відкривати ФОП, повідомляє 7eminar. Таким чином ви будете працювати офіційно.

Що потрібно знати про бізнес в Україні?