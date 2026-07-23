Не только гранты: что поможет открыть бизнес для ветеранов с нуля и каких ошибок следует избегать

Прежде чем открывать собственное дело или подавать заявку на грант, ветеранам стоит обратить внимание на некоторые моменты, которые помогут подготовить бизнес-модель. Такой подход поможет избежать типичных ошибок и значительно повысит шансы на успешный старт.

Почему не стоит торопиться с запуском бизнеса

Одной из самых распространенных ошибок при запуске ветеранского бизнеса является желание как можно быстрее реализовать свою идею без анализа рынка и потребностей потенциальных клиентов. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель направления ветеранских программ ГЛОБУС БАНКА, ветеран 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Максим Кузьменко.

Максим Кузьменко Руководитель направления ветеранских программ ГЛОБУС БАНКА, ветеран 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Большинство военных привыкли четко выполнять поставленные задачи. Однако бизнес-план нужно создавать самому, постоянно проверять и, при необходимости, переделывать. Чрезвычайно сложно сразу выйти на рынок с идеальным продуктом. Нужно быть готовым анализировать реакцию потребителей, менять предложение и адаптировать бизнес к реальному спросу.

Что нужно сделать еще до открытия бизнеса

До регистрации предприятия эксперт советует определиться с ключевыми организационными вопросами. В частности, необходимо:

выбрать форму ведения бизнеса;

определить систему налогообложения;

продумать модель управления;

организовать бухгалтерский учет;

заранее урегулировать отношения между совладельцами и распределить ответственность.

Максим Кузьменко также подчеркивает, что ветеранам следует максимально использовать доступные программы поддержки. Финансирование можно получить через государственные грантовые программы, Государственную службу занятости, международные организации и благотворительные фонды.

Грантовые средства могут покрыть часть стартовых расходов или уменьшить сумму кредита, который понадобится для запуска бизнеса. Кроме того, полезно обращаться в ветеранские и общественные организации, где помогают найти грантовые программы, наставников, а также получить юридические и бухгалтерские консультации.

Еще один важный шаг – консультация с несколькими банками еще до запуска бизнеса. Это позволит:

оценить возможный размер финансирования;

узнать о требованиях к заемщикам;

подготовить необходимые документы;

ознакомиться с партнерскими программами для приобретения оборудования или техники.

В банк лучше обращаться не тогда, когда бизнес уже остро нуждается в деньгах, а еще на этапе планирования. Предварительная консультация позволяет понять возможный объем финансирования, требования к собственному вкладу и реальную ежемесячную нагрузку. Это помогает избежать ситуации, когда предприниматель сначала строит слишком оптимистичную модель, а затем вынужден срочно искать средства,

– говорит Кузьменко.

Почему важно найти наставника

Особое внимание ветеран советует уделить обучению и поиску наставников среди предпринимателей, которые уже имеют успешный опыт. Получить поддержку можно, в частности, через платформу "Дія.Бізнес" и образовательные программы профильных организаций. Там предприниматели могут получить консультации по маркетингу, финансам, брендингу, управлению персоналом, юридическому оформлению бизнеса и привлечению грантовых средств.

Главное – не оставаться с бизнес-идеей наедине. Обучение, консультации, грантовые программы и опыт наставника часто дают предпринимателю не меньше, чем непосредственно кредитные средства. Почему бизнес-модель должна быть хорошо подготовлена, чтобы ее шансы пройти первые сложные месяцы и стать финансово устойчивой были высокими,

– подчеркнул ветеран.

Итак, запуск собственного бизнеса требует не только хорошей идеи, но и тщательной подготовки. Обучение, анализ рынка, консультации с банками, грантовые программы и поддержка менторов помогают избежать типичных ошибок.