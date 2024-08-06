Часть бизнеса будет со светом: кому отменили отключение

6 августа 2024, 14:40
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Денис Шмыгаль

В Правительстве одобрили постановление, которое отменяет отключение света для бизнеса. Это касается предприятий, которые используют более 80% электроэнергии собственного производства.

Кому отменили отключение

Денис Шмыгаль отметил, что Россия будет продолжать обстрелы энергосистемы Украины, поэтому уцелевшие станции и подстанции находятся под угрозой.

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Также он поблагодарил энергетиков за активную подготовку к зиме и отметил, что несмотря на сложную ситуацию, в Украине не действуют отключения света.

Чтобы поддерживать подготовку к зиме на стабильном уровне и создание децентрализованной генерации, были введены следующие программы:

  • кредиты бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики;
  • беспошлинный ввоз энергооборудования;
  • упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок.
 

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости.
Напомним! С начала 2024 года Россия осуществила 8 массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого было потеряно 9 гигаватт производственной мощности электростанций.

Автор: Тетяна Стельмах