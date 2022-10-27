Портал для поиска работы Work.ua составил чек-лист для бизнесов, который поможет компаниям перейти с русского на украинский на корпоративном уровне. Бизнес 24 пересказывает основное.

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Почему это важно

Как отмечают в Work.ua, поддержка двух языков в документообороте, совещаниях, переписке и даже офисном общении, прежде всего, затратна и требует значительно больше ресурсов. Тем более, что русский ныне может повлечь за собой репутационные потери, когда украинский – просто маст-хэв.

Поддержка русского языка в компаниях может создать и внутренние конфликты в коллективах. Если же бизнес задумывается о собственном будущем, то выгоднее уже будет развивать английский, как второй рабочий язык. Это, в частности, позволит в дальнейшем масштабироваться на новых перспективных рынках.

Как бизнесу перейти на украинский

На портале советуют владельцам, СЕО или HR объяснить прежде всего руководителям компании, а уже потом команде, почему переход на украинский язык важен для будущего развития бизнеса. Следует подчеркнуть, что этот переход будет происходить, однако не выдвигать никаких требований или строгих сроков.

Точно не стоит пытаться сделать такой переход быстрее, чем за 3 месяца, потому что это может вызвать сильное сопротивление. С другой стороны, растягивать процесс более чем на 7 – 8 месяцев тоже не нужно,

– отмечают в Work.ua.

Не лишним будет определить, какая часть сотрудников, возможно, не знает украинский, и по возможности организовать обучение. В частности, приглашать лекторов или отправлять работников на бесплатные курсы.

С чего начать

переводим надписи и названия в офисе, меняем визуальную часть;

переводим рабочую среду, внутренний блог, админку сайта;

переводим все ключевые документы компании;

все российские услуги максимально меняем на украинские или международные;

добавляем разговорные клубы, читательские или киноклубы, посвященные украинскому языку и культуре;

создаем общий чат на тему перехода на украинский, делимся интересными словами, ссылками, помогаем друг другу в переводе и тому подобное.

Важно, чтобы на работе на украинском говорил прежде всего топ-менеджмент. В частности, вся коммуникация и совещания должны проводиться на государственном. К слову, в дальнейшем информацию о том, что украинский язык является официальным в компании, советуют вносить в трудовые контракты.