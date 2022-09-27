БЭБ предлагает внести в санкционный список 23 компании, связанные с россией и беларусью

Бюро экономической безопасности будет рекомендовать внести в санкционный список еще 23 юридических лица. Их деятельность связывают с россией и ее сателлитом беларусью.

В БЭБ отмечают, что совокупная стоимость активов этих компаний предварительно составляет более 1 миллиарда гривен. В частности, говорится о более чем 90 миллионах гривен на банковских счетах и 160 автомобилях стоимостью около 220 миллионов гривен.

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Еще 23 юрлица могут попасть в санкционный список СНБО

Бюро экономической безопасности сообщило, что предложенный ими список из 23 компаний, которых связывают с россией и беларусью, состоит из следующих юридических лиц:

импортеров автомобильной продукции,

стекла,

фармацевтических товаров,

оптового поставщика топлива,

дорожно-строительной компании,

производителя бытовой химии и так далее.

Подробный перечень компаний уже направлен на рассмотрение Межведомственной группой по реализации государственной санкционной политики. После согласования документ направят в Кабинет Министров, а уже оттуда – в СНБО, для непосредственного применения санкций.

Вместе с тем компетентные органы ЕС, США, Канады и других государств-партнеров проинформируют о решении СНБО с целью рассмотрения ими вопроса по принятию аналогичных ограничительных мер против этих компаний.

Юридических лиц, вошедших в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и приостановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед россией и беларусью,

– объяснил глава БЭБ Вадим Мельник.

Чиновник также отметил, что введение санкций исключит возможность финансирования и материально-технического обеспечения этими компаниями россии и беларуси, а также будет способствовать защите экономических интересов Украины.

К слову, глава БЭБ добавил, что это лишь один из перечней таких компаний, и процесс пополнения санкционного списка продолжается. Еще два перечня из 25 и 54 субъектов хозяйственной деятельности, которых Бюро рекомендует подвергнуть санкциям, находятся на согласовании соответствующих органов.