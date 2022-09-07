БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов: СМИ пишут, что речь идет о компаниях Фирташа

Бюро экономической безопасности разоблачило должностных лиц группы компаний на участии в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Преступные действия привели к потере поступлений в госбюджет Украины на сумму более 108 миллионов гривен.

В сообщении БЭБ отмечается, что эти компании осуществляют торговлю минеральными удобрениями, а их деятельность связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев и в прошлом году внесенным в санкционный список СНБО. По данным издания "Экономическая правда", речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

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Детали дела

БЭБ сообщило, что в ходе досудебного расследования уголовного производства было установлено, что подозреваемые предприятия участвовали в оформлении бестоварных финансово-хозяйственных операций.

Общество-выгодополучатель фиктивно закупало минеральные удобрения у этих компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия и повлекли фактическую неуплату налогов в госбюджет Украины в размере более 108 миллионов гривен.

По информации "Экономической правды", говорится именно об операциях с азотными удобрениями и группе компаний Дмитрия Фирташа.

К слову, в ведомстве добавили, что преступную схему удалось разоблачить по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.