Бюджет 2023 года: в Минфине назвали приоритетные направления работы с бизнесом

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2023 год, в котором расходы на сектор безопасности и обороны составляют 50%. В следующем году прогнозируется один из крупнейших дефицитов бюджета за всю историю нашего государства, поэтому приоритетной задачей является привлечение внешних инвестиций и восстановление экономической активности в разных регионах страны.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге в "Медиа Центре Украина" 14 ноября. Бизнес 24 передает подробности.

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Деоккупированные территории будут нуждаться в государственной поддержке

По словам Марченко, расходы на безопасность и оборону в следующем году будут достигать 1 триллиона 141 миллиарда гривен, ведь сектор является приоритетным по понятным причинам. В то же время принятый Верховной Радой документ предусматривает большой дефицит бюджета в 2023 году, и Минфин сейчас занимается поиском способов профинансировать его.

Так, Украина возлагается на прогнозируемость поддержки западных партнеров касательно привлечения финансирования, а также возобновление деловой активности бизнеса внутри страны.

У нас уровень деловой активности после начала войны сместился. Если ранее валовая добавленная стоимость формировалась преимущественно в Восточной и Центральной частях Украины, то сейчас фокус сместился на Запад. Также в Киеве существенно повышается деловая активность,

– прокомментировал Марченко.

Министр отметил, что бизнес сегодня релоцируется, ищет более безопасные места для осуществления своей деятельности. "Опять же, деоккупированные территории будут нуждаться в государственной поддержке. Мы направляем 24 миллиарда гривен на восстановление жизнедеятельности на этих территориях", – добавил чиновник.

К слову, Марченко заявил, что для Украины основной задачей в этом направлении является как раз обеспечение возвращения бизнеса на территории, которые ранее были временно оккупированными.