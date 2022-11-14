Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 14 листопада. Бізнес 24 передає деталі.

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Деокуповані території потребуватимуть державної підтримки

За словами Марченка, видатки на безпеку та оборону наступного року сягатимуть 1 трильйона 141 мільярда гривень, адже сектор є пріоритетним зі зрозумілих причин. Водночас, прийнятий Верховною Радою документ передбачає великий дефіцит бюджету у 2023 році, і Мінфін наразі займається пошуком способів профінансувати його.

Так, Україна покладається на прогнозованість підтримки західних партнерів щодо залучення фінансування, а також відновлення ділової активності бізнесу всередині країни.

У нас рівень ділової активності після початку війни змістився. Якщо раніше валова додана вартість формувалась переважно у Східній та Центральній частинах України, то зараз фокус змістився на Захід. Також у Києві досить суттєво підвищується ділова активність,

– прокоментував Марченко.

Міністр зауважив, що бізнес сьогодні релокується, шукає більш безпечні місця для провадження своєї діяльності. "Знову ж таки, деокуповані території потребуватимуть державної підтримки. Ми спрямовуємо 24 мільярди гривень на відновлення життєдіяльності на цих територіях", – додав посадовець.

До слова, Марченко заявив, що для України основним завданням у цьому напрямку є забезпечення повернення бізнесу на території, які раніше були тимчасово окупованими.

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