Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге в "Медиа Центре Украина" 14 ноября. Бизнес 24 передает подробности.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Деоккупированные территории будут нуждаться в государственной поддержке

По словам Марченко, расходы на безопасность и оборону в следующем году будут достигать 1 триллиона 141 миллиарда гривен, ведь сектор является приоритетным по понятным причинам. В то же время принятый Верховной Радой документ предусматривает большой дефицит бюджета в 2023 году, и Минфин сейчас занимается поиском способов профинансировать его.

Так, Украина возлагается на прогнозируемость поддержки западных партнеров касательно привлечения финансирования, а также возобновление деловой активности бизнеса внутри страны.

У нас уровень деловой активности после начала войны сместился. Если ранее валовая добавленная стоимость формировалась преимущественно в Восточной и Центральной частях Украины, то сейчас фокус сместился на Запад. Также в Киеве существенно повышается деловая активность,

– прокомментировал Марченко.

Министр отметил, что бизнес сегодня релоцируется, ищет более безопасные места для осуществления своей деятельности. "Опять же, деоккупированные территории будут нуждаться в государственной поддержке. Мы направляем 24 миллиарда гривен на восстановление жизнедеятельности на этих территориях", – добавил чиновник.

К слову, Марченко заявил, что для Украины основной задачей в этом направлении является как раз обеспечение возвращения бизнеса на территории, которые ранее были временно оккупированными.

Обратите внимание! Всегда оставаться на связи со своими клиентами даже вне офиса позволяет Виртуальная мобильная АТС от Киевстар: никаких затрат на оборудование и обслуживание, настройка и запуск до 5 минут, объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!