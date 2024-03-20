Блокада границы с Польшей: сколько миллиардов недополучит бюджет в марте

20 марта 2024, 17:29
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Даниил Гетманцев

Блокирование автомобильных дорог вблизи польско-украинской границы может привести в марте к меньшим потерям таможенных платежей, чем в феврале. Однако это все еще немалая сумма на десятки миллионов.

Сколько миллиардов недополучит бюджет в марте

В марте бюджет может недополучить 6,5 миллиардов гривен. В феврале же цифра составляла 7 миллиардов.

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Даниил Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

6,5 миллиарда гривен Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады.
Нагдаем! С 9 февраля 2024 года у границы с Украиной на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска, продолжаются акции протеста польских фермеров. Главными требованиями протестующих:
  • запрет импорта украинской агропродукции,
  • отказ Польши от Европейского зеленого курса.

Власти Польши подписали соглашение с фермерами

Сегодня стало известно, что власти Польши подписали соглашение с фермерами, предусматривающее сохранение действующего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Однако обе стороны подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве – результат агрессии России против Киева.

Также в апреле Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию.

Автор: Дар'я Вереньова