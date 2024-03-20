Блокада границы с Польшей: сколько миллиардов недополучит бюджет в марте
Источник:Даниил Гетманцев
Блокирование автомобильных дорог вблизи польско-украинской границы может привести в марте к меньшим потерям таможенных платежей, чем в феврале. Однако это все еще немалая сумма на десятки миллионов.
Сколько миллиардов недополучит бюджет в марте
В марте бюджет может недополучить 6,5 миллиардов гривен. В феврале же цифра составляла 7 миллиардов.
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6,5 миллиарда гривен Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады.
- запрет импорта украинской агропродукции,
- отказ Польши от Европейского зеленого курса.
Власти Польши подписали соглашение с фермерами
Сегодня стало известно, что власти Польши подписали соглашение с фермерами, предусматривающее сохранение действующего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Однако обе стороны подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве – результат агрессии России против Киева.
Также в апреле Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию.