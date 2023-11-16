Уголовная процедура против Польши: Еврокомиссия против блокады украинских границ

16 ноября 2023, 11:28
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Источник:

RMF FM

Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши в случае, если правительство не решит проблему блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной в ближайшее время.

Согласно требованиям европейского законодательства, польские власти должны обеспечить беспрепятственный пропуск украинских грузовиков через пограничные переходы. Отклонение от этих требований может привести к применению Еврокомиссией серьезных санкций против Польши.

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Однако Еврокомиссия заявляет об активных переговорах с Польшей и Украиной для разрешения этой ситуации.

Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властью обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются,
– рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.

Блокада украинской границы: что известно

На прошлой неделе польские транспортные компании приступили к проведению блокады на трех пунктах пропуска на границе с Украиной.

Они отмечали, что они могут разблокировать границу при выполнении следующих условий:

  1. Возврат разрешений для украинских перевозчиков.
  2. Ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта).
  3. Запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС.
  4. Получение доступа к украинской системе "Путь".
  5. Отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Евчера".
  6. Выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.
Важно! 13 ноября в ходе переговоров с украинскими чиновниками польские перевозчики отказались от разблокирования украинской границы. По мнению протестующих, отказ Украины пойти на их требования – основная причина этой ситуации.
Автор: Катерина Добровольська