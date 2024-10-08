Бизнес-ассоциации выступили против льготы на безналоговый ввоз посылок

Сразу 119 бизнес-ассоциаций из разных секторов экономики обратились к властям с просьбой отменить льготу на ввоз товаров. Речь идет о льготе на посылки стоимостью менее 150 евро без уплаты налогов.

Почему УРБ призывает отменить льготу

Это обращение было инициировано членами Украинского совета бизнеса, который объединяет 119 ассоциаций.

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Они опубликовали открытое письмо, обращенное к народным депутатам и Министру финансов Сергею Марченко, с требованием отменить указанную льготу.

Обратите внимание! По оценкам экспертов УРБ, действующее освобождение от налогообложения товаров в посылках стоимостью до 150 евро вызывает потери для государственного бюджета по меньшей мере 7-9 миллиардов гривен в год.

Кроме этого, оно создает неравные условия для национальных и международных операторов электронной коммерции, а также для отечественных и зарубежных производителей.

Поэтому, члены УРБ призвали народных депутатов как можно быстрее принять изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения НДС на товары, которые направляются в международных почтовых и экспресс-отправлениях с таможенной стоимостью до 150 евро.

Специалисты также обращают внимание на недавние Рамочные стандарты по борьбе с незаконной торговлей, выпущенные Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

Интересно! В этих стандартах отмечается, что применение минимальных порогов освобождения от налогообложения негативно влияет на национальные налоговые поступления, искажает конкуренцию и способствует злоупотреблениям, таким как занижение стоимости товаров, измельчение крупных партий и ввоз товаров B2C без налогообложения.