Миллиардерам идет вышиванка: в сети показали Ричарда Бренсона в украинской рубашке

18 мая 2023, 14:17
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Источник:

телеграмм Андрея Небитова

В День вышиванки украинскую одежду можно увидеть во всем мире. Покрасоваться в рубашке с орнаментом хотят даже миллиардеры.

В этом году 18 мая Украина отмечает День вышиванки. Бизнес и предприниматели не стоят в стороне от важного события, поэтому не удивительно, что украинскую одежду можно увидеть практически всюду.

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Миллиардер в вышиванке

Генерал Андрей Небитов показал совместное фото с миллиардером Ричардом Брэнсоном. На фото английский предприниматель позирует в украинской вышиванке.

В этот день каждый может быть в вышиванке, а вот одеть Ричарда Брэнсона – это уже задача не из простых. Но для нас нет ничего невозможного!
– написал Небитов.

Ричарду Брэнсону идет вышиванка / Фото с телеграмма Андрея Небитова

Ричард Брэнсон: короткое досье

  • Ричард Брэнсон – один из самых известных бизнесменов в мире.
  • Первый успех пришел к нему с созданием журнала "Student", в котором публиковались Мик Джаггер, Джон Леннон и другие звезды.
  • Впоследствии создал компанию "Virgin", занимавшуюся распространением дешевых пластинок. Это был взлет Брэнсона, с которого начался рост его компании.
  • На протяжении последних лет Бренсон является одним из самых активных поклонников космических путешествий – Virgin Galactic занимается разработкой самолета для космического туризма.
Автор: Ярослав Сиваківський