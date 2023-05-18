Миллиардерам идет вышиванка: в сети показали Ричарда Бренсона в украинской рубашке
Источник:телеграмм Андрея Небитова
В День вышиванки украинскую одежду можно увидеть во всем мире. Покрасоваться в рубашке с орнаментом хотят даже миллиардеры.
В этом году 18 мая Украина отмечает День вышиванки. Бизнес и предприниматели не стоят в стороне от важного события, поэтому не удивительно, что украинскую одежду можно увидеть практически всюду.
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Миллиардер в вышиванке
Генерал Андрей Небитов показал совместное фото с миллиардером Ричардом Брэнсоном. На фото английский предприниматель позирует в украинской вышиванке.
В этот день каждый может быть в вышиванке, а вот одеть Ричарда Брэнсона – это уже задача не из простых. Но для нас нет ничего невозможного!
– написал Небитов.
Ричарду Брэнсону идет вышиванка / Фото с телеграмма Андрея Небитова
Ричард Брэнсон: короткое досье
- Ричард Брэнсон – один из самых известных бизнесменов в мире.
- Первый успех пришел к нему с созданием журнала "Student", в котором публиковались Мик Джаггер, Джон Леннон и другие звезды.
- Впоследствии создал компанию "Virgin", занимавшуюся распространением дешевых пластинок. Это был взлет Брэнсона, с которого начался рост его компании.
- На протяжении последних лет Бренсон является одним из самых активных поклонников космических путешествий – Virgin Galactic занимается разработкой самолета для космического туризма.