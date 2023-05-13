Переломный момент: ветряные станции стали главным источником электричества в Великобритании

Великобритания прилагает большие усилия для того, чтобы сократить потребление ископаемого топлива. Похоже, что первый положительный результат не заставил себя долго ждать.

Полный переход на зеленую энергетику стал амбициозной задачей для многих стран. Некоторым удается делать колоссальные успехи в этом направлении.

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Ветряные мельницы – основной источник энергии Великобритании

Как подсчитал Имперский колледж Лондона, в первые три месяца 2023 года основное количество электроэнергии страны поступало от ветряных электростанций. Рекордный показатель производимой солнечной энергии также подтвердила National Grid.

Таким образом, амбициозный план Великобритании свести к нулю выбросы при выработке электрической энергии к 2035 году имеет реальные перспективы.

Есть еще много препятствий на пути к полному отказу от ископаемого топлива, но впервые в истории газ стал давать меньше энергии, чем ветер,

– заявил Йен Стаффел, автор отчета и исследователь Имперского колледжа.

Большая часть ветровой энергии поступает от морских ветряных станций. Известно, что устанавливать их на берегу Англии запретили в 2015 году. Впрочем, премьер-министр Риши Сунак готов рассмотреть ослабление ограничений, чтобы дать новый толчок развитию строительства ветряных турбин и росту количества ветряной электроэнергии.

Поддержать такое решение готовы и местные ученые. Они утверждают, что рекорд зноя в Великобритании прошлым летом – это следствие глобального потепления, поэтому переход на зеленую энергетику имеет ключевое значение.

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Великобритании составляет 42% от общего показателя, на ископаемое топливо – газ и уголь – пока приходится 33%.