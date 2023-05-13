Полный переход на зеленую энергетику стал амбициозной задачей для многих стран. Некоторым удается делать колоссальные успехи в этом направлении.

Читайте на тему Хорошая новость для владельцев солнечных батарей: в Украине разрешили продавать свою электроэнергию

Ветряные мельницы – основной источник энергии Великобритании

Как подсчитал Имперский колледж Лондона, в первые три месяца 2023 года основное количество электроэнергии страны поступало от ветряных электростанций. Рекордный показатель производимой солнечной энергии также подтвердила National Grid.

Таким образом, амбициозный план Великобритании свести к нулю выбросы при выработке электрической энергии к 2035 году имеет реальные перспективы.

Есть еще много препятствий на пути к полному отказу от ископаемого топлива, но впервые в истории газ стал давать меньше энергии, чем ветер,

– заявил Йен Стаффел, автор отчета и исследователь Имперского колледжа.

Большая часть ветровой энергии поступает от морских ветряных станций. Известно, что устанавливать их на берегу Англии запретили в 2015 году. Впрочем, премьер-министр Риши Сунак готов рассмотреть ослабление ограничений, чтобы дать новый толчок развитию строительства ветряных турбин и росту количества ветряной электроэнергии.

Поддержать такое решение готовы и местные ученые. Они утверждают, что рекорд зноя в Великобритании прошлым летом – это следствие глобального потепления, поэтому переход на зеленую энергетику имеет ключевое значение.

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Великобритании составляет 42% от общего показателя, на ископаемое топливо – газ и уголь – пока приходится 33%.