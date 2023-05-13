Повний перехід на зелену енергетику став амбітним завданням для багатьох країн. Деяким вдається робити колосальні успіхи у цьому напрямку.

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Вітряки – основне джерело енергії Великої Британії

Як підрахував Імперський коледж Лондона, впродовж перших трьох місяців 2023 року основна кількість електроенергії країни надходила від вітряних електростанцій. Рекордний показник виробленої сонячної енергії також підтвердила National Grid.

Таким чином, амбітний план Великої Британії звести до нуля викиди при виробленні електричної енергії до 2035 року має реальні перспективи.

Є ще багато перешкод на шляху до повної відмови від викопного палива, але вперше в історії газ став давати менше енергії, ніж вітер,

– заявив Єн Стаффел, автор звіту та дослідник Імперського коледжу.

Більша частина вітрової енергії надходить від морських вітряних станцій. Відомо, що встановлювати їх на березі Англія заборонила у 2015 році. Втім, прем'єр-міністр Ріші Сунак готовий розглянути послаблення обмежень, аби дати новий поштовх для розвитку будівництва вітряних турбін та зростанню кількості вітряної електроенергії.

Підтримати таке рішення готові й місцеві науковці. Вони стверджують, що рекорд спеки у Великій Британії минулого літа – це наслідок глобального потепління, тому перехід на зелену енергетику має ключове значення.

Наразі частка поновлювальних джерел енергії у Великій Британії становить 42% від загального показника, на викопне паливо – газ та вугілля – поки що припадає 33%.