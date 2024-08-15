Сколько работников в Украине уже получили бронирование через Дію
15 августа 2024, 11:01Читати новину українською
Источник:"Правительственный портал"
Через портал "Дія" уже около 160 тысяч работников получили бронирование от критически важных предприятий и тех, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны. Общее количество забронированных составляет 770 тысяч человек.
Бронирование через Дию
Автоматизированный процесс через "Дію" значительно сократил время подачи документов и ожидания результатов.
Читайте также Более 600 компаний в Украине удалили из своих данных владельцев из России
Наиболее активны в бронировании предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей, отмечает министр экономики Юлия Свириденко.
Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить, как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.
Где забронировали больше всего
Сейчас больше всего работников было забронировано через портал "Дія" в таких регионах:
- Киевская область - 55 тысяч человек.
- Днепропетровская область - 16,6 тысяч человек.
- Львовская область - 13,7 тысяч человек.
- Харьковская область - 9,7 тысяч человек.
- Одесская область. - 7,7 тысяч человек.
Чтобы забронировать работника через "Дію":
- Министерства или ОВА вносят предприятия в Единый перечень критически важных.
- Руководитель компании подает списки работников на бронирование через портал "Дія" с электронной подписью.
- Система проверяет официальное трудоустройство и наличие данных в реестре "Оберіг".
- В течение суток руководитель получает уведомление с результатом.
- В случае положительного решения работника автоматически переводят на специальный воинский учет, и бронирование отображается в приложении "Резерв+".