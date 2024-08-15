Сколько работников в Украине уже получили бронирование через Дію

15 августа 2024, 11:01
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Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

"Правительственный портал"

Через портал "Дія" уже около 160 тысяч работников получили бронирование от критически важных предприятий и тех, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны. Общее количество забронированных составляет 770 тысяч человек.

Бронирование через Дию

Автоматизированный процесс через "Дію" значительно сократил время подачи документов и ожидания результатов.

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Наиболее активны в бронировании предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей, отмечает министр экономики Юлия Свириденко.

 

Юлия Свириденко

Министр экономики Украины

Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить, как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.

Где забронировали больше всего

Сейчас больше всего работников было забронировано через портал "Дія" в таких регионах:

  • Киевская область - 55 тысяч человек.
  • Днепропетровская область - 16,6 тысяч человек.
  • Львовская область - 13,7 тысяч человек.
  • Харьковская область - 9,7 тысяч человек.
  • Одесская область. - 7,7 тысяч человек.

Чтобы забронировать работника через "Дію":

  1. Министерства или ОВА вносят предприятия в Единый перечень критически важных.
  2. Руководитель компании подает списки работников на бронирование через портал "Дія" с электронной подписью.
  3. Система проверяет официальное трудоустройство и наличие данных в реестре "Оберіг".
  4. В течение суток руководитель получает уведомление с результатом.
  5. В случае положительного решения работника автоматически переводят на специальный воинский учет, и бронирование отображается в приложении "Резерв+".