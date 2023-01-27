Кто из ФЛП может получить бронирование

В условиях продолжающейся мобилизации далеко не все физические лица-предприниматели (ФЛП) имеют право на бронирование –отсрочку от призыва. Это касается тех, кто формально не является работодателями и не ведет воинский учет.

Кто из ФЛП подлежит бронированию?

Однако для части предпринимателей доступны возможности "экономического бронирования", если они соответствуют определенным критериям. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Важно. ФЛП сам по себе не может забронировать себя или сотрудников – это право имеют только юридические лица, которые ведут воинский учет. В то же время в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, предусматривающие экономическое бронирование также для ФЛП – при условии высоких доходов или активности в критических сферах.

Может ли ФЛП получить отсрочку

Согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 № 76 и Закону "О мобилизационной подготовке", бронирование возможно только для работников юридических лиц – предприятий, организаций, государственных учреждений, которые ведут персональный воинский учет.

ФЛП официально в этот перечень не входят. Это означает, что они не ведут учет военнообязанных, не получают отсрочку и не могут заявить бронирование ни в отношении себя, ни в отношении наемных работников.

Следовательно, право на бронирование пока имеют только те, кто работает на предприятиях или госструктурах, критически важных для экономики или обороны. ФЛП остается за пределами бронирования – пока не будут внесены изменения в законодательство.

Кто и как может получить "экономическое бронирование"?

В парламенте рассматривают несколько законопроектов (№ 11331, 11331-2, 11332 и др.), которые предлагают новые условия: В частности, предлагают, что ФЛП сможет претендовать на бронирование (себя или работников), если:

задекларировал доход не менее 61 200 гривен в месяц (трехкратный размер сбора, ориентировочно 20 400 гривен)

подтвердил деятельность в предыдущем году;

был зарегистрирован не менее шести месяцев до введения закона (по некоторым проектам);

не имеет долгов по зарплате, налогов или ЕСВ.

Законопроекты предусматривают, что бронирование будет предоставляться после уплаты соответствующего сбора и установления Кабмином порядка для ФЛП.

Реальны ли будущие изменения?

Законодательство еще не принято, но инициативы направлены на выравнивание прав ФЛП с возможностями работников. Если законопроекты поддержат, уже в ближайшие месяцы в Украине могут ввести "экономическое бронирование".

Пока же традиционное бронирование доступно только юридическим лицам, которые ведут воинский учет, а ФЛП формально не подпадают под эту категорию.