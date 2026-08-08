Бронирование для ФЛП в 2026 году: можно ли получить отсрочку сейчас

На время военного положения в Украине объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, однако для бизнеса предусмотрена возможность бронирования работников. Могут ли воспользоваться этим правом физические лица-предприниматели – рассказываем далее.

Может ли ФЛП получить бронирование от мобилизации

По состоянию на август 2026 года в Украине не предусмотрена возможность бронирования от мобилизации для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщается на портале Дия.

Согласно законодательству, механизм бронирования предусмотрен исключительно для предприятий, учреждений и организаций, которые являются юридическими лицами и ведут воинский учет.

Однако сама по себе форма организации бизнеса не дает права автоматически проводить бронирование работников. Важным условием для этого является наличие статуса критической важности для экономики или обороны страны.

Поэтому если ФЛП попытается изменить форму своего бизнеса на ООО, надеясь получить право на бронирование работников, это не сработает без подтвержденной критичности. Для его получения компания должна соответствовать как минимум трем критериям, определенным государством. Например, работать без налоговой задолженности по ЕСВ, иметь достаточный уровень средней зарплаты, а также соответствовать критериям профильного министерства или областной военной администрации.

Отметим, что ранее в Украине регистрировались законодательные инициативы по введению так называемого экономического бронирования, которое позволило бы ФЛП получать отсрочку.

Что предусматривала идея экономического бронирования

В парламенте рассматривались несколько законопроектов (№ 11331, 11331‑2, 11332) с предложениями новых условий, в частности для бронирования ФЛП. В целом идеи, представленные в инициативах, сводились к предоставлению возможности претендовать на бронирование для себя или своих работников предпринимателям, которые:

задекларировали доход от 61 200 гривен в месяц;

подтвердили свою деятельность в предыдущем году;

были зарегистрированы не менее чем за 6 месяцев до вступления закона в силу;

не имеют задолженности по зарплате, налогам или ЕСВ.

Законопроекты также предусматривали, что бронирование будет предоставляться после уплаты соответствующего сбора и установления Кабмином порядка для ФЛП. Однако в итоге по состоянию на август 2026 года ни один из них не был принят.