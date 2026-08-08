Чи може ФОП отримати бронювання

Станом на серпень 2026 року в Україні не передбачена можливість бронювання від мобілізації для фізичних осіб-підприємців. Про це відомо з порталу Дія.

Згідно з законодавством, механізм бронювання передбачений виключно для підприємств, установ та організацій, які є юридичними особами й ведуть військовий облік.

Однак сама по собі форма організації бізнесу не дає права бронювати працівників автоматично. Важливою умовою для цього є наявність статусу критичної важливості для економіки чи оборони країни.

Тож якщо ФОП спробує змінити форму свого бізнесу на ТОВ, сподіваючись отримати право на бронювання працівників, це не спрацює без наявності підтвердженої критичності. Для його надання компанії потрібно відповідати щонайменше трьом визначеним державою критеріям. До прикладу, працювати без податкової заборгованості з ЄСВ, мати достатній рівень середньої зарплати, а також відповідати критерію профільного міністерства або обласної військової адміністрації.

Зауважимо, що раніше в Україні реєстрували законодавчі ініціативи щодо запровадження так званого економічного бронювання, яке дозволило б ФОП отримувати відстрочку.

Що передбачала ідея економічного бронювання

У парламенті розглядали кілька законопроєктів (№ 11331, 11331‑2, 11332) із пропозиціями нових умов, зокрема для бронювання ФОП. Сукупно ідеї, представлені в ініціативах, зводилися до надання можливості претендувати на бронювання себе або працівників підприємцям, які:

задекларували дохід від 61 200 гривень на місяць;

підтвердили діяльність у попередньому році;

були зареєстровані щонайменше за 6 місяців до введення закону;

не мають боргів із зарплати, податків чи ЄСВ.

Законопроєкти також передбачали, що бронювання надаватимуть після сплати відповідного збору та встановлення Кабміном порядку для ФОП. Однак зрештою станом на серпень 2026 року жоден із них не був ухвалений.