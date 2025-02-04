100% бронирование для врачей и прокуроров: что изменилось

Правительство приняло решение о бронировании всех медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений от мобилизации, а также прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кого касается бронирования

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Они касаются только медицинских работников, а для других специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.

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Отсрочку от мобилизации получают: медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, центров общественного здоровья, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, а также центров крови.

Условием является то, что эти заведения должны быть основным местом работы специалистов.

Кроме того, постановление предусматривает бронирование прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что изменится в бронировании

Ранее только критически важные медицинские учреждения могли забронировать до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этого показателя требовало отдельного решения министра обороны.

В Минздраве объяснили, что ранее при расчете процента забронированных военнообязанных учитывались также женщины-медики. Поэтому больницы вынуждены были постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% мужчин-медиков.

Принятое решение устраняет эту бюрократическую сложность и позволяет бронировать всех врачей без дополнительных запросов. Это должно уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и Министерство обороны, обеспечивая стабильную работу системы здравоохранения.

Нововведение позволяет бронировать всех врачей государственного и коммунального сектора без ограничений.