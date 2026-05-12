Бизнес Украины "напугали" отменой брони: в Раде рассказали, к чему готовиться

В Украине начали активно распространяться слухи о возможной отмене бронирования для предприятий, которые не работают непосредственно на оборонно-промышленный комплекс. Однако в Верховной Раде уверяют: нынешняя система продолжит действовать.

Отменят ли бронирование критических предприятий?

Информация о том, что бронирование оставят только для работников оборонных предприятий, не соответствует действительности. Об этом в эфире "Вечер.LIVE" заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

А относительно брони, я уже слышала такие вопросы относительно того, что будет отменено бронирование для предприятий, которые сегодня имеют этот статус критичности, что будут бронировать только работников оборонно-промышленного комплекса. Это все неправда,

- подчеркнула Шуляк.

Она объяснила, что предприятия критической инфраструктуры и в дальнейшем будут иметь право бронировать своих работников, ведь именно они обеспечивают стабильную работу государства и базовые потребности населения.

По словам депутата, без специалистов гражданских отраслей страна не сможет выполнять значительный объем критически важных задач. Шуляк также отметила, что действующая система бронирования продолжает работать, а предприятия, которые имеют статус критически важных, сохраняют свои права.

Что это значит?

Фактически власть подтвердила, что критическая инфраструктура будет оставаться под защитой действующей системы бронирования. Это важно для предприятий энергетики, транспорта, коммунальной сферы, медицины, связи и других отраслей, без которых невозможна стабильная работа страны. Также заявление Шуляк означает, что государство не планирует резко сужать перечень предприятий, которые могут получать статус критически важных.

Заметьте! Несмотря на волну слухов, в Верховной Раде уверяют, что система бронирования для критически важных предприятий продолжит работать. Власть признает, что гражданские отрасли остаются важной частью экономической и социальной устойчивости страны, поэтому массовой отмены бронирования пока не планируется.

Откуда взялись слухи?

На днях в Верховной Раде заговорили не только об усилении контроля, но и о возможном сокращении количества предприятий, которые имеют статус критически важных. Речь идет об уменьшении количества критически важных предприятий на 10 – 20%. Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко, пишет "Телеграф".

По словам депутата, подход к бронированию должны пересмотреть с учетом двух ключевых факторов – потребностей армии и экономики. С одной стороны, бизнес должен работать и наполнять бюджет. С другой – система не должна использоваться формально.

На сегодня есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются,

– говорит Горбенко.

Нардеп говорит, что сейчас часть предприятий получает статус, но не демонстрирует соответствующей экономической эффективности. Речь, в частности, о ситуации, когда:

количество работников растет, а производство – нет

бизнес формально соответствует критериям, но фактически не является критическим

бронирование используется как инструмент избежания мобилизации

Именно поэтому государство постепенно переходит от массового предоставления статусов к их проверке. По словам Горбенко, проверки предприятий с бронированием уже происходят. К ним привлекают не только представителей ТЦК, но и сотрудников СБУ – чтобы минимизировать коррупционные риски.

Отдельный акцент делают на оборонно-промышленном комплексе, где некоторые предприятия имеют 100% бронирование работников.

Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукции они смогли на 120 миллионов, то здесь надо проверять эти предприятия,

– объяснил нардеп.

Незаконное бронирование и справки об инвалидности

Процент инвалидностей и отсрочек, которые были оформлены незаконно действительно впечатляет. Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для тех, кто хочет избежать мобилизации есть простое решение: покупать отсрочки, чтобы была возможность спокойно передвигаться и ехать за границу.

По словам Нагорняка, 98% этих справок об инвалидности выданы безосновательно. Мужчины их якобы купили, чтобы избежать мобилизации. Поэтому нардеп предлагает платить за отсрочки "в белую", а кто не имеет такой возможности, но хочет защищать страну, должен иметь хорошую мотивацию от государства.

О том, было ли это очередное популистское заявление, или все же законодательно можно урегулировать вопрос "покупки отсрочки" и "обнулить" все справки, в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

По словам эксперта, можно предположить, что медики выдавали гражданам ложные справки об инвалидности. Но трудно сказать, какое именно количество получили незаконно и об этом никто это не скажет. И, собственно, идея отмены таких справок, с точки зрения закона – проблемная и воплотить ее в жизнь трудно.

Руслан Ружицкий Научная степень/должность Но если бы у государства было желание с этим разобраться, то можно было бы законом отменить отсрочку лицам с инвалидностью. И предусмотреть, что решение о состоянии здоровья и пригодности принимает ВВК. Тогда вопрос правдивые или не правдивые справки отпал бы.

Но еще важно помнить, что отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют третью группу инвалидности. А правила военно-врачебной комиссии говорят, что человек, который имеет болезнь для назначения третьей группы инвалидности считается годным к службе. Поэтому, как говорит Руслан Ружицкий, государству надо будет решать что с этим делать.

