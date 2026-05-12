Бизнес Украины "напугали" отменой брони: в Раде рассказали, к чему готовиться
- В Верховной Раде заверили, что система бронирования для критически важных предприятий продолжит действовать, несмотря на слухи об отмене.
- Перед этим обсуждалось возможное сокращение количества предприятий, которые имеют статус критически важных, на 10 – 20% с учетом потребностей армии и экономики.
В Украине начали активно распространяться слухи о возможной отмене бронирования для предприятий, которые не работают непосредственно на оборонно-промышленный комплекс. Однако в Верховной Раде уверяют: нынешняя система продолжит действовать.
Отменят ли бронирование критических предприятий?
Информация о том, что бронирование оставят только для работников оборонных предприятий, не соответствует действительности. Об этом в эфире "Вечер.LIVE" заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
А относительно брони, я уже слышала такие вопросы относительно того, что будет отменено бронирование для предприятий, которые сегодня имеют этот статус критичности, что будут бронировать только работников оборонно-промышленного комплекса. Это все неправда,
- подчеркнула Шуляк.
Она объяснила, что предприятия критической инфраструктуры и в дальнейшем будут иметь право бронировать своих работников, ведь именно они обеспечивают стабильную работу государства и базовые потребности населения.
По словам депутата, без специалистов гражданских отраслей страна не сможет выполнять значительный объем критически важных задач. Шуляк также отметила, что действующая система бронирования продолжает работать, а предприятия, которые имеют статус критически важных, сохраняют свои права.
Что это значит?
- Фактически власть подтвердила, что критическая инфраструктура будет оставаться под защитой действующей системы бронирования.
- Это важно для предприятий энергетики, транспорта, коммунальной сферы, медицины, связи и других отраслей, без которых невозможна стабильная работа страны.
- Также заявление Шуляк означает, что государство не планирует резко сужать перечень предприятий, которые могут получать статус критически важных.
Заметьте! Несмотря на волну слухов, в Верховной Раде уверяют, что система бронирования для критически важных предприятий продолжит работать. Власть признает, что гражданские отрасли остаются важной частью экономической и социальной устойчивости страны, поэтому массовой отмены бронирования пока не планируется.
Откуда взялись слухи?
На днях в Верховной Раде заговорили не только об усилении контроля, но и о возможном сокращении количества предприятий, которые имеют статус критически важных. Речь идет об уменьшении количества критически важных предприятий на 10 – 20%. Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко, пишет "Телеграф".
По словам депутата, подход к бронированию должны пересмотреть с учетом двух ключевых факторов – потребностей армии и экономики. С одной стороны, бизнес должен работать и наполнять бюджет. С другой – система не должна использоваться формально.
На сегодня есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются,
– говорит Горбенко.
Нардеп говорит, что сейчас часть предприятий получает статус, но не демонстрирует соответствующей экономической эффективности. Речь, в частности, о ситуации, когда:
- количество работников растет, а производство – нет
- бизнес формально соответствует критериям, но фактически не является критическим
- бронирование используется как инструмент избежания мобилизации
Именно поэтому государство постепенно переходит от массового предоставления статусов к их проверке. По словам Горбенко, проверки предприятий с бронированием уже происходят. К ним привлекают не только представителей ТЦК, но и сотрудников СБУ – чтобы минимизировать коррупционные риски.
Отдельный акцент делают на оборонно-промышленном комплексе, где некоторые предприятия имеют 100% бронирование работников.
Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукции они смогли на 120 миллионов, то здесь надо проверять эти предприятия,
– объяснил нардеп.
Незаконное бронирование и справки об инвалидности
Процент инвалидностей и отсрочек, которые были оформлены незаконно действительно впечатляет. Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для тех, кто хочет избежать мобилизации есть простое решение: покупать отсрочки, чтобы была возможность спокойно передвигаться и ехать за границу.
По словам Нагорняка, 98% этих справок об инвалидности выданы безосновательно. Мужчины их якобы купили, чтобы избежать мобилизации. Поэтому нардеп предлагает платить за отсрочки "в белую", а кто не имеет такой возможности, но хочет защищать страну, должен иметь хорошую мотивацию от государства.
О том, было ли это очередное популистское заявление, или все же законодательно можно урегулировать вопрос "покупки отсрочки" и "обнулить" все справки, в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Руслан Ружицкий.
По словам эксперта, можно предположить, что медики выдавали гражданам ложные справки об инвалидности. Но трудно сказать, какое именно количество получили незаконно и об этом никто это не скажет. И, собственно, идея отмены таких справок, с точки зрения закона – проблемная и воплотить ее в жизнь трудно.
Но если бы у государства было желание с этим разобраться, то можно было бы законом отменить отсрочку лицам с инвалидностью. И предусмотреть, что решение о состоянии здоровья и пригодности принимает ВВК. Тогда вопрос правдивые или не правдивые справки отпал бы.
Но еще важно помнить, что отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют третью группу инвалидности. А правила военно-врачебной комиссии говорят, что человек, который имеет болезнь для назначения третьей группы инвалидности считается годным к службе. Поэтому, как говорит Руслан Ружицкий, государству надо будет решать что с этим делать.
Как происходит мобилизация в Украине
В Минцифры опровергли идею относительно рассылки повесток через приложение "Дія". Вопрос электронных повесток действительно рассматривали в 2024 году, когда готовили изменения в законы о мобилизации и воинской обязанности.
В Украине обновили правила оформления отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста через приложение "Резерв+" или ЦПАУ. Отсрочку могут получить работники критически важных предприятий, депутаты, судьи, дипломаты, родители трех и более детей, а также другие.