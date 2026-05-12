Появление большого количества оборонных стартапов вполне естественно – война создала огромный спрос на технологии, и в сектор пришли инженеры, айтишники и волонтерские команды. Но далеко не все из них дойдут до серийного производства: настоящее испытание начинается после первого рабочего образца. 24 Канал узнал советы экспертов.

Что отличает реальный оборонный продукт от красивого прототипа?

Исполнительный директор Совета оружейников Игорь Федирко говорит: defense tech - это не только сильная инженерная идея, а повторяемость изделия, стабильное качество, техническая документация и способность поставлять не десять единиц, а сотни или тысячи. Именно производственная дисциплина чаще всего отделяет стартап от реального оборонного производителя.

Руководитель Trident Group Юрий Гуменчук добавляет: торможение почти всегда возникает на переходе от прототипа к стабильному продукту. Команде нужны полевые испытания, обратная связь от военных, производственная база, доступ к компонентам и способность работать с государственными процедурами. Без этого даже перспективная разработка может годами оставаться на ранней стадии.

Эксперты выделяют несколько ключевых советов для тех, кто хочет не просто попасть в реестр defense tech, а действительно дойти до фронта.

Во-первых, как можно раньше выходить на полевые тесты – не после года разработки, а на начальных этапах: реальный боевой контекст часто перечеркивает лабораторные результаты.

Во-вторых, думать о кодификации, юридической структуре и контрактах с первого дня – без этого невозможно получить ни статус критичности, ни серьезные инвестиции.

В-третьих, не бояться партнерств: кооперация с более крупным производителем или иностранным партнером нередко дает стартапу больше шансов выжить, чем попытка закрыть все самостоятельно.

Главный вывод Федирко – честность относительно уровня готовности продукта. Если это идея, надо называть ее идеей. Если прототип – прототипом. Доверие на рынке выигрывают те, кто не продает ожидания, а доводит продукт до результата.

Какие еще есть проблемы в оборонной отрасли?

Оборонная отрасль Украины, которая насчитывает полмиллиона человек, также может сталкиваться с проблемой отсутствия критичности. Из-за этого невозможно забронировать людей.