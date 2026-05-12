Поява великої кількості оборонних стартапів цілком природна – війна створила величезний попит на технології, і в сектор прийшли інженери, айтівці та волонтерські команди. Але далеко не всі з них дійдуть до серійного виробництва: справжнє випробування починається після першого робочого зразка. 24 Канал дізнався поради експертів.

Що відрізняє реальний оборонний продукт від красивого прототипу?

Виконавчий директор Ради зброярів Ігор Федірко каже: defense tech — це не тільки сильна інженерна ідея, а повторюваність виробу, стабільна якість, технічна документація та здатність постачати не десять одиниць, а сотні або тисячі. Саме виробнича дисципліна найчастіше відділяє стартап від реального оборонного виробника.

Керівник Trident Group Юрій Гуменчук додає: гальмування майже завжди виникає на переході від прототипу до стабільного продукту. Команді потрібні польові випробування, зворотний зв'язок від військових, виробнича база, доступ до компонентів і здатність працювати з державними процедурами. Без цього навіть перспективна розробка може роками залишатися на ранній стадії.

Експерти виділяють кілька ключових порад для тих, хто хоче не просто потрапити в реєстр defense tech, а справді дійти до фронту.

По-перше, якомога раніше виходити на польові тести – не після року розробки, а на початкових етапах: реальний бойовий контекст часто перекреслює лабораторні результати.

По-друге, думати про кодифікацію, юридичну структуру та контракти з першого дня – без цього неможливо отримати ані статус критичності, ані серйозні інвестиції.

По-третє, не боятися партнерств: кооперація з більшим виробником або іноземним партнером нерідко дає стартапу більше шансів вижити, ніж спроба закрити все самостійно.

Головний висновок Федірка – чесність щодо рівня готовності продукту. Якщо це ідея, треба називати її ідеєю. Якщо прототип – прототипом. Довіру на ринку виграють ті, хто не продає очікування, а доводить продукт до результату.

Які ще є проблеми в оборонній галузі?

Оборонна галузь України, яка нараховує пів мільйона людей, також може стикатися з проблемою відсутності критичності. Через це неможливо забронювати людей.