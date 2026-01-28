С 1 февраля – новые правила бронирования для бизнеса: вернется ли срок в 72 часа

До 1 февраля для бизнеса действовали упрощенные правила перебронирования без ожидания 72 часов. Уже в следующем месяце старые условия могут вернуть, однако не для всех работодателей.

Какие будут изменения в бронировании с 1 февраля?

Ранее, постановлением от 8 декабря 2025, Кабмин отменил для работодателей срок в 72 часа, предназначен для перевода военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки, пишет Kadroland.

Однако такая норма была временной и заканчивается 1 февраля. С этой даты восстанавливаются предыдущие лимиты:

Ранее перевод на специальный воинский учет должен был происходить в течение 24 часов с момента формирования списка. С 1 февраля этот срок снова составит 72 часа;

также заканчивается действие нормы, позволявшей аннулировать бронирование без учета стандартных графиков. Теперь возвращается требование осуществлять аннулирование не чаще одного раза в пять календарных дней.

Обратите внимание! Если Кабинет Министров не примет дополнительных решений о продлении, с начала февраля бизнес возвращается к общим временным рамкам, определенных базовым порядком №76.

Какие правила продолжат действовать?

1 февраля – это дедлайн только для срока перебронирования и отсрочек, другие нововведения продолжат действие:

Бронирование военнообязанных работников, имеющих нарушения воинского учета. Компании со статусом критически важных и в дальнейшем могут бронировать сотрудников, которые имеют неточности или нарушения в воинском учете;

Компании со статусом критически важных и в дальнейшем могут бронировать сотрудников, которые имеют неточности или нарушения в воинском учете; 45 дней на исправление. Как и раньше, работникам предоставляется переходный период продолжительностью в 45 календарных дней для устранения выявленных нарушений без потери права на отсрочку.

