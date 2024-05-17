Подлежат брони: кого правительство разрешило бронировать без ограничений

В Украине продолжается мобилизация. Руководству определенных предприятий дали разрешение на безлимитное бронирование своих работников.

Для кого действует нововведение

Кабмин разрешил бронировать без ограничений работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса. Также это нововведение касается ИТ-специалистов.

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Перечень таких критически важных предприятий утверждает Минэнерго и Минцифры (в зависимости от рода деятельности организации). Ограничений на количество забронированных специалистов из этих отраслей нет. При бронировании, во внимание не принимается:

возраст лица;

воинское звание;

военно-учетная специальность.

Также под обновленные правила бронирования подпадают рабочие обеспечивающие функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины. А именно работники, которые:

осуществляют там ремонт или строительство;

занимаются восстановлением оборудованием;

поставляют необходимое оборудование;

проводят инженерно-технические мероприятия, обеспечивающих бесперебойную работу;

предоставляют определенные услуги.

Как действует система бронирования

Бронирование позволяет определенной организации сохранить специалистов на местах, то есть сделать так, чтобы эти работники не подпадали под мобилизацию. Сейчас такая опция доступна тем, кто подпадает под перечень установленный решением Кабмина еще в 2023 году.

Скоро изменится не только список специальностей доступных для бронирования. Кабмин принял новый порядок процесса установления брони.