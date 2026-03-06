Бронирование работников в розыске ТЦК: назвали дату, когда услуга появится в Дії
- Бронирование работников в розыске ТЦК через Дию станет доступным уже этой весной, стала известна точная дата.
- Срок бронирования ограничен до 45 дней, и это будет касаться работников с некорректными данными в военных реестрах или тех, кто находится в розыске ТЦК.
Бизнес в Украине может бронировать мужчин, которые имеют проблемы с ТЦК, но не дольше чем на 45 дней. Все этой весной это можно будет сделать за несколько минут через Дію.
Когда в Дії появится бронирование для мужчин в розыске?
В Украине планируют упростить процедуру бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет "РБК-Украина".
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль говорит, что компании, которые работают на нужды армии или имеют статус критически важных, смогут временно бронировать работников даже в случае проблем с военным учетом:
- Речь идет о сотрудниках, у которых отсутствуют или некорректные данные в военных реестрах;
- Также речь о тех, кто находится в розыске ТЦК.
Такие работники будут получать бронирование сразу с первого дня трудоустройства. В то же время срок бронирования ограничен до 45 дней. Ожидается, что новый функционал заработает в приложении Дія до конца марта 2026 года.
Что еще изменится в процедуре бронирования в Дії?
В ближайшее время в Дії также обновят механизм продления бронирования работников:
- Если предприятие имеет официально подтвержденный статус критически важного, новая система позволит избежать аннулирования бронирования.
- Руководители компаний или уполномоченные работники смогут подать заявку на продление отсрочки сразу для группы сотрудников.
Что известно о бронировании и мобилизации в Украине?
Служба по контракту в ВСУ дает больше прав, позволяет выбрать место службы и учитывает профессию кандидатов. Контракт обеспечивает юридические гарантии и гибкие сроки от 1 до 10 лет, а подписать его можно через различные рекрутинговые центры и платформы.
В Раде предлагают, чтобы каждый служащий ТЦК имел бодикамеру для фиксации действий во время вручения повестки. Видеозаписи должны храниться на специальном хранилище 30 дней, а служащие ТЦК могут нести дисциплинарную ответственность за нарушение правил использования технических средств фиксации.
В Украине отсрочку от мобилизации могут получить те, кто ухаживает за родителями с инвалидностью, если нет других родственников первой степени родства, которые могут это делать.