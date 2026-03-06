Бронирование работников в розыске ТЦК: назвали дату, когда услуга появится в Дії

Бизнес в Украине может бронировать мужчин, которые имеют проблемы с ТЦК, но не дольше чем на 45 дней. Все этой весной это можно будет сделать за несколько минут через Дію.

Когда в Дії появится бронирование для мужчин в розыске?

В Украине планируют упростить процедуру бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет "РБК-Украина".

Смотрите также Заменит ли искусственный интеллект "белые воротнички" в Украине: что говорит бизнес и какую имеет стратегию

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль говорит, что компании, которые работают на нужды армии или имеют статус критически важных, смогут временно бронировать работников даже в случае проблем с военным учетом:

Речь идет о сотрудниках, у которых отсутствуют или некорректные данные в военных реестрах;

Также речь о тех, кто находится в розыске ТЦК.

Такие работники будут получать бронирование сразу с первого дня трудоустройства. В то же время срок бронирования ограничен до 45 дней. Ожидается, что новый функционал заработает в приложении Дія до конца марта 2026 года.

Что еще изменится в процедуре бронирования в Дії?

В ближайшее время в Дії также обновят механизм продления бронирования работников:

Если предприятие имеет официально подтвержденный статус критически важного, новая система позволит избежать аннулирования бронирования. Руководители компаний или уполномоченные работники смогут подать заявку на продление отсрочки сразу для группы сотрудников.

Что известно о бронировании и мобилизации в Украине?