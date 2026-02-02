Проблема с бронированием в Дії: работодателям рассказали, как ее решить

В конце января работодатели столкнулись с новой проблемой: подать заявку на бронирование в Дії было невозможно. Такси ситуации могут периодически возникать, поэтому в Дії рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Что делать, когда бронирование в Дії не работает?

На портале Дії может указываться такая информация: "Услуга бронирования работников в приложении Дія временно не работает". Об этом пишет "Дебет-кредит".

Советы Действия в таких случаях следующие:

удалите все черновики;

очистите кэш и файлы cookie;

подайте новое заявление.

В таком случае сервис по бронированию может снова заработать. Тпоэтому работодателям следует придерживаться советов по очистке истории на портале.

Какие будут изменения в бронировании с 1 февраля?

Ранее, постановлением от 8 декабря 2025, Кабмин отменил для работодателей срок в 72 часа, предназначен для перевода военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки, пишет Kadroland.

Однако такая норма была временной и заканчивается 1 февраля. С этой даты восстанавливаются предыдущие лимиты:

Ранее перевод на специальный воинский учет должен был происходить в течение 24 часов с момента формирования списка. С 1 февраля этот срок снова составит 72 часа;

также заканчивается действие нормы, позволявшей аннулировать бронирование без учета стандартных графиков. Теперь возвращается требование осуществлять аннулирование не чаще одного раза в пять календарных дней.

1 февраля – это дедлайн только для срока перебронирования и отсрочек, другие нововведения продолжат действие:

Бронирование военнообязанных работников, имеющих нарушения воинского учета. Компании со статусом критически важных и в дальнейшем могут бронировать сотрудников, которые имеют неточности или нарушения в воинском учете;

45 дней на исправление. Как и раньше, работникам предоставляется переходный период продолжительностью в 45 календарных дней для устранения выявленных нарушений без потери права на отсрочку.

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?