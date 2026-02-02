Проблема с бронированием в Дії: работодателям рассказали, как ее решить
- Работодателям, которые сталкиваются с проблемами бронирования в Дії, рекомендуется сделать определенные шаги для решения проблемы.
- С 1 февраля восстанавливаются предыдущие лимиты для перевода на специальный воинский учет, в частности срок в 72 часа, а также возвращается требование осуществлять аннулирование бронирования не чаще чем один раз в пять дней.
В конце января работодатели столкнулись с новой проблемой: подать заявку на бронирование в Дії было невозможно. Такси ситуации могут периодически возникать, поэтому в Дії рассказали, что нужно делать в таких случаях.
Что делать, когда бронирование в Дії не работает?
На портале Дії может указываться такая информация: "Услуга бронирования работников в приложении Дія временно не работает". Об этом пишет "Дебет-кредит".
Советы Действия в таких случаях следующие:
- удалите все черновики;
- очистите кэш и файлы cookie;
- подайте новое заявление.
В таком случае сервис по бронированию может снова заработать. Тпоэтому работодателям следует придерживаться советов по очистке истории на портале.
Какие будут изменения в бронировании с 1 февраля?
Ранее, постановлением от 8 декабря 2025, Кабмин отменил для работодателей срок в 72 часа, предназначен для перевода военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки, пишет Kadroland.
Однако такая норма была временной и заканчивается 1 февраля. С этой даты восстанавливаются предыдущие лимиты:
- Ранее перевод на специальный воинский учет должен был происходить в течение 24 часов с момента формирования списка. С 1 февраля этот срок снова составит 72 часа;
- также заканчивается действие нормы, позволявшей аннулировать бронирование без учета стандартных графиков. Теперь возвращается требование осуществлять аннулирование не чаще одного раза в пять календарных дней.
1 февраля – это дедлайн только для срока перебронирования и отсрочек, другие нововведения продолжат действие:
- Бронирование военнообязанных работников, имеющих нарушения воинского учета. Компании со статусом критически важных и в дальнейшем могут бронировать сотрудников, которые имеют неточности или нарушения в воинском учете;
- 45 дней на исправление. Как и раньше, работникам предоставляется переходный период продолжительностью в 45 календарных дней для устранения выявленных нарушений без потери права на отсрочку.
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков для восстановления энергетики после атак со стороны России. Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала для ускорения ремонтов сетей и подстанций.
Зарплатный минимум для бронирования от мобилизации составляет 2,5 минимальных зарплат, что с 2026 года составляет 21 617 гривен. Новые правила не распространяются на некоторые предприятия.
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+.