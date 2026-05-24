Бронь для "дистанционки": может ли бизнес забронировать онлайн-работников

Бронирование – это важный процесс для бизнеса, ведь он напрямую определяет ресурс предприятия для функционирования. Но для большинства работников, которые имеют дистанционную работу, вопрос брони от мобилизации до сих пор может оставаться открытым.

Какое основное условие бронирования работников?

О том, на каких основаниях работодатель может забронировать работника, на ресурсе "Юристы.UA" рассказал Юрий Айвазян.

По словам адвоката, предприниматели имеют право бронировать работников, даже если работа дистанционная.

В частности известно, что сейчас критически важные предприятия для экономики, обороноспособности и других сфер функционирования страны имеют право на бронирование. В зависимости от категории, это может быть бронь на 50% рабочих или на 100%.

Поэтому, если предприятие является критически важным и человек имеет там дистанционную работу – санкций от ТЦК по бронированию быть не должно. Адвокат отмечает, что в целом ситуация не является нарушением правил воинского учета.

И при условии, что предприятие обеспечивает функционирование государства – формат работы фактически не является основным требованием. Ведь человек может работать онлайн, но иметь определяющие обязанности для управления сферой.

Заметьте! Бронировать работников могут не только те компании и бизнесы, которые получили статус критически важных. Если даже компания не соответствует этому статусу, она все равно может бронировать рабочих. Например, когда имеет контракты с государством в сфере ОПК или других важных отраслях по обеспечению обороноспособности и функционирования государства.

Бывают ли исключения и почему могут не дать бронь?

Как говорится на государственном портале Дия есть условия бронирования, которые зависят не от компании и ее статуса, а от самого человека.

Так, бизнес не может забронировать работника, если он:

не подлежит бронированию (призывник, исключен / не состоит / снят с воинского учета, резервист, имеет отсрочку, уже имеет бронирование);

младше или старше 18 – 60 лет;

не трудоустроен в этой компании;

нет данных в Реестре военнообязанных.

К слову, в постановлении Кабинета Министров №76 отмечается, что главным условием для бронирования работника является его наличие в штате и заключенный трудовой договор с работодателем.

В то же время бывают ситуации, когда человек имеет отсрочку, но из-за технических ошибок или сбоев теряет документ.

По имеющейся информации, Министерство обороны Украины работает над устранением технических недостатков. В то же время с практической точки зрения, безопаснее повторно подать документы через ЦНАП, чтобы зафиксировать надлежащее обращение,

– объяснял Вадим Гречкивский.

То есть если человек замечает, что документ об отсрочке становится недействительным или аннулируется – сразу же нужно подавать документы на еще одно оформление соответствующего разрешения.

По словам специалиста, сейчас такие ситуации в Украине распространены, поэтому стоит быть внимательным к собственным документам и разрешениям.

Что еще нужно знать о бронировании в Украине?

Ранее сообщалось, что в ВР обсуждают изменения в систему бронирования работников. Так, может случиться, что на предприятиях начнут сокращать количество забронированных.

Нардеп Руслан Горбенко в частности отмечал, что алгоритмы бронирования – это прежде всего учет потребностей армии и экономики.

"На сегодня есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются", – объяснял политик.

В то же время министр экономики Алексей Соболев отмечал, что программу бронирования нужно пересматривать каждые 6 – 9 месяцев, в соответствии с текущей ситуацией в стране.