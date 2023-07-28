Без пошлины и НДС: Верховная Рада упростила ввоз тепловизоров и антидроновых ружей
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Тепловизоры и антидроновые ружья можно будет завозить гораздо легче. Соответствующие законы уже направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Война продолжается, и ВСУ нуждаются в большом количестве оружия и вспомогательных средствах для эффективного противостояния оккупантам. Часто проблемой для волонтеров становились таможенные пошлины и НДС, но при активности общества и инициативности депутатов их удается решать.
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Отмена пошлины и НДС на тепловизоры и антидроновые ружья
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла законопроекты №9467 и 9468. Законы поддержали 294 и 301 депутат.
Он добавил, что участие в разработке законопроекта принимала Таможенная служба. Это позволило предусмотреть больше нюансов и быстрее подать документы на голосование.Ранее Верховная Рада проголосовала за возвращение электронного декларирования, закон прошел первое чтение. Что в нем нового – читайте тут.
Эти законопроекты освобождают от пошлины и НДС современные тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором и встроенной функцией камеры. Также речь идет о биноочках с функцией дальномера.
Кроме того, в перечень товаров со льготами на пошлину и НДС внесли антидроновые ружья, которые также крайне нужны на фронте. Для того чтобы эти законы вступили в действие, свою подпись под ними должен поставить президент Владимир Зеленский.