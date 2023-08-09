Следует ли предпринимателям ожидать снижения налогов: что ответил министр финансов

Как известно, с 1 августа в Украине возобновили довоенные налоги и проверки. Бизнес просил рассмотреть возможность снизить налоговую нагрузку, идею поддержал и президент Зеленский, но всех беспокоит вопрос, сколько времени придется ждать перемен.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что выступает за идею понижения уровня налогов. Правительство также работает над налоговой реформой, которая получила название "10 – 10 – 10".

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По требованию МВФ народные депутаты вернули довоенный уровень налогообложения. Многие предприниматели отреагировали на это отрицательно, ведь работать во время войны и так было непросто. Правительство не прочь пойти навстречу бизнесу, однако сейчас условия просто не позволяют этого сделать.

Стоит ли бизнесу ожидать снижения налогов в ближайшее время

Как сообщил Министр финансов Сергей Марченко, в будущем идея о снижении налогов в Украине обязательно будет реализована. Впрочем, в условиях войны возможности пойти на такой шаг просто нет, поэтому не исключено, что этим вопросом будет заниматься другое правительство.

Сейчас большие вливания в нашу экономику производят партнеры, и зависимость от их помощи не позволяет снижать налоги.

Мы на 50% зависим от наших партнеров, в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно,

– объяснил Марченко.

Также он подчеркнул, что сбор налогов – это единственная возможность получать международную помощь. Ведь нельзя привлекать деньги налогоплательщиков других стран, при этом уменьшая налоговую нагрузку внутри страны.

По словам Марченко, возвращаться к этому вопросу можно будет только после войны. Тогда будет происходить много изменений, поэтому можно будет проводить реформы по всем направлениям.