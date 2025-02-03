Будет ли Рада принимать внезапные налоги в 2025 году

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент прекратит принимать налоговые изменения без предварительного переходного периода.

Стабильность налогового законодательства

Такое заявление он сделал в интервью Украинским новостям, ссылаясь на решение Конституционного суда Украины от 21 января 2025 года по делу ООО "Геомакс-Ресурс", информирует 24 Канал.

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Справочно. Согласно этому решению, Верховная Рада должна находить баланс между оперативным реагированием на экономические вызовы и обеспечением стабильности налогового законодательства. Суд отметил, что налоговые законы должны иметь достаточный переходный период, чтобы налогоплательщики могли вовремя подготовиться к изменениям.

Комитет больше не будет поддерживать принятие налоговых изменений без разумного срока для адаптации, как это было в первые годы полномасштабной войны. Мы признаем, что некоторые из предыдущих решений были ошибочными,

– заявил Гетманцев.

При этом добавил, что на четвертом году войны, необходимости в таких спешных изменениях нет. Ведь, дальнейшем Рада будет придерживаться предусмотренных законом переходных периодов, "идеально – 6 месяцев до начала нового бюджетного периода".

Правило шести месяцев

Важно! Согласно Налоговому кодексу, любые изменения в налоговые ставки, сборов или льгот должны приниматься не позднее чем за 6 месяцев до нового бюджетного периода. Также в течение бюджетного года налоговые правила не могут меняться.

При этом Гетманцев признал, что возможны незначительные отклонения от этого срока, например, изменения за 5 месяцев до нового бюджетного периода, но в целом Верховная Рада планирует строго придерживаться требований законодательства.