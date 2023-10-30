Опередил Tesla: китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели

В октябре 2023 года акции китайской компании по производству электромобилей BYD выросли примерно на 1%. Таким образом, опередив Tesla, показатели которой упали аж на 17%.

Несмотря на то, что в 2023 году акции компании Илона Маска дорожают более чем вдвое по сравнению с BYD, признаки указывают на дальнейший рост именно китайской компании.

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BYD превзошел октябрьские показатели Tesla

Аналитики уже повысили свои прогнозы по прибылям BYD до рекордно высокого уровня с момента ее предыдущего квартального отчета в этом месяце.

Издание отмечает, что BYD, вероятно, достигла рекордно высоких продаж, несмотря на усиление конкуренции и общее замедление продаж китайских электромобилей.

За последний квартал компания продала более 822 тысяч авто, в том числе гибриды. Это помогло BYD закрепить за собой статус продаваемой марки в Китае.

В начале октября Илон Маск осудил глобальный сектор электромобилей с унылыми прогнозами. Миллиардер заявил, что рост процентных ставок в США повредил его продажам.

Результаты Tesla также страдают от многомесячной ценовой войны, которую она инициировала, пытаясь подогреть спрос. Аналитики снижают свои оценки прибыли на акцию для американского производителя, в то время как перспективы для BYD растут,

– отметили в Bloomberg.