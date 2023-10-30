Попри те, що у 2023 акції компанії Ілона Маска дорожчають більш ніж удвічі порівняно з BYD, ознаки вказують на подальше зростання саме китайської компанії.

Цікаво Розслідування поглинання Twitter: чому комісія з цінних паперів США вимагає від Маска свідчень

BYD перевершив жовтневі показники Tesla

Аналітики вже підвищили свої прогнози щодо прибутків BYD до рекордно високого рівня з моменту її попереднього квартального звіту цього місяця.

Видання зазначає, що BYD, ймовірно, досягла рекордно високих продажів, попри посилення конкуренції та загальне уповільнення продажу китайських електромобілів.

За останній квартал компанія продала понад 822 тисячі авто, зокрема, гібриди. Це допомогло BYD закріпити за собою статус найпродаванішої марки у Китаї.

На початку жовтня Ілон Маск засудив глобальний сектор електромобілів з похмурими прогнозами. Мільярдер заявив, що зростання відсоткових ставок у США зашкодило його продажам.

Результати Tesla також страждають від багатомісячної цінової війни, яку вона ініціювала, намагаючись підігріти попит. Аналітики знижують свої оцінки прибутку на акцію для американського виробника, в той час, як перспективи для BYD зростають,

– зазначили в Bloomberg.

До речі, за підсумками третього кварталу 2023 року виторг Tesla зріс на 9%. Водночас прибутки показали негативну динаміку. Зокрема, чистий прибуток впав майже у 2 рази.