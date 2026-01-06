Новый "король электромобилей" заполонил рынок Украины: ТОП-10 марок авто 2025 года

Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей, потому что ее перегнал известный китайский производитель. Его авто больше всего покупали в Украине в 2025 году – более 10 тысяч единиц.

Какие ТОП-10 самых популярных марок на рынке новых авто в 2025 году?

В прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

Смотрите также Сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации авто: что и сколько платят в 2026 году

По итогам года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем 10 352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году. Всего в ТОП-10 вошли:

BYD – 10 352 единицы (+401%);

TOYOTA – 10 181 единица (-5%);

VOLKSWAGEN – 7 380 единиц (+51%);

RENAULT – 6 281 единица (-14%);

ŠKODA – 6 153 единицы (+22%);

BMW – 3 757 единиц (-22%);

HYUNDAI – 3 633 единицы (+39%);

ZEEKR – 2 984 единицы (+264%);

AUDI – 2 864 единицы (+42%);

HONDA – 2 655 единиц (+31%).

Титул бестселлера рынка новых легковушек 2025 года получил компактный кроссовер RENAULT Duster. В лидерскую тройку также попали TOYOTA RAV-4 и VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Как BYD стал новым "королем электрокаров"?

Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.

BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.

Интенсивное давление в Китае побудило компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.

Насколько электромобили популярны в Украине?