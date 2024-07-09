Безалкогольные напитки теперь популярнее: Carlsberg выкупит Britvic за несколько миллиардов

Производитель пива Carlsberg решил не выпадать из борьбы за долю на рынке безалкогольных напитков. Однако от расширения собственных мощностей компания отказалась.

Большое слияние

Датский пивоваренный концерн выкупит британского производителя безалкогольных напитков Britvic. Сумма сделки должна составить 3,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Britvic уже отклонял предложения датчан, но на этот раз им удалось достичь принципиального соглашения. Совет директоров британцев готовы единогласно рекомендовать слияние акционерам компании.

Аналитики прогнозируют, что слияние положительно повлияет на акции обеих компаний, что уже в ближайшем будущем принесет неплохие дивиденды.

Зачем Carlsberg безалкогольные напитки

Как показало недавнее исследование рынка, впервые за много лет популярность пива на многих рынках немного уменьшилась. Зато безалкогольные напитки и готовые алкогольные коктейли на протяжении длительного времени демонстрируют положительную динамику.

Carlsberg вместе с другими производителями алкогольной продукции смещает фокус, чтобы отвечать на запрос рынка и сохранять свои позиции в конкурентной борьбе.