Велике злиття

Данський пивоварний концерн викупить британського виробника безалкогольних напоїв Britvic. Сума угоди повинна скласти 3,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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Britvic вже відхиляв пропозиції данців, але цього разу їм вдалося досягнути принципової угоди. Рада директорів британців готові одноголосно рекомендувати злиття акціонерам компанії.

Аналітики прогнозують, що злиття позитивно вплине на акції обох компаній, що вже в найближчому майбутньому принесе непогані дивіденди.

Навіщо Carlsberg безалкогольні напої

Як показало нещодавнє дослідження ринку, вперше за багато років популярність пива на багатьох ринках трішки зменшилася. Натомість безалкогольні напої та готові алкогольні коктейлі впродовж тривалого часу демонструють позитивну динаміку.

Carlsberg разом з іншими виробниками алкогольної продукції зміщує фокус, аби відповідати на запит ринку та зберігати свої позиції у конкурентній боротьбі.