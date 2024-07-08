Чому компанія хоче інвестувати таку суму

JTI працює на ринку України вже 25 років і за цей час інвестувала в економіку понад 400 мільйонів доларів. Крім того, "JTI Україна" є одним з найбільших платників податків до бюджету країни.

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У 2023 році компанія сплатила 24,7 мільярда гривень і увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи

– одне з найважливіших завдань бізнесу,

– зауважила генеральна директорка "JTI Україна" Світлана Шарамок.

Вона додала, що з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти.

Довідково! "JTI Україна" – один із найбільших виробників тютюнової продукції в Україні. Вона входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира в Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 року. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці в Кременчуці працює понад 800 людей.