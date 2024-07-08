Чому компанія хоче інвестувати таку суму
JTI працює на ринку України вже 25 років і за цей час інвестувала в економіку понад 400 мільйонів доларів. Крім того, "JTI Україна" є одним з найбільших платників податків до бюджету країни.
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У 2023 році компанія сплатила 24,7 мільярда гривень і увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.
Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи
– одне з найважливіших завдань бізнесу,
– зауважила генеральна директорка "JTI Україна" Світлана Шарамок.
Вона додала, що з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти.