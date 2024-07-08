Почему компания хочет инвестировать такую сумму
JTI работает на рынке Украины уже 25 лет и за это время инвестировала в экономику более 400 миллионов долларов. Кроме того, "JTI Украина" является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны.
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В 2023 году компания уплатила 24,7 миллиарда гривен и вошла в топ-5 налогоплательщиков среди всех украинских компаний.
Мы понимаем, что дополнительные инвестиции нужны Украине сейчас как никогда. И поддержка экономики страны в трудные времена
– одна из важнейших задач бизнеса,
– отметила генеральный директор "JTI Украина" Светлана Шарамок.
Она добавила, что с начала полномасштабной войны компания сфокусировалась на безопасности и благополучии своих работников и их семей, выделяя на это значительные средства.