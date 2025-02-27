Meta будет отвечать в суде за дискриминацию американских работников

Федеральный суд США обязал компанию Meta ответить на судебный иск, в котором утверждается, что ее дочерние компании Facebook и Instagram предпочитают иностранных работников американцам, поскольку могут платить им меньше.

Суд отклонил попытку Meta избежать ответственности

Meta пыталась оспорить иск, заявляя, что нет доказательств дискриминации. Однако судья Лорел Билер отклонила эти аргументы, ссылаясь на статистику, согласно которой 15% работников Meta в США имеют рабочие визы H-1B, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Она также напомнила, что в 2021 году компания уже согласилась выплатить 14, 25 миллионов долларов для урегулирования подобных претензий федерального правительства. Тогда Meta обвиняли в отказе нанимать американских специалистов на должности, которые передавались владельцам временных виз.

Что известно о истцах

Иск против Meta подали три специалиста, которые неоднократно получали отказы в трудоустройстве с 2020 по 2024 год:

Кун Ван– специалист по обработке данных

Пурушотхаман Роджером– IT-специалист

Экта Бхатия– инженер-программист

Заметьте. Все трое являются гражданами США и утверждают, что Meta систематически предпочитает работников с рабочими визами, что ограничивает возможности американцев.

Что дальше

Судья Билер разрешила истцам продолжать судебный процесс. Она подчеркнула, что на этот раз иск имеет больше шансов на успех, поскольку представляется группой пострадавших.

Раньше, в 2022 году, она отвергла подобное дело, когда истцом был только один из заявителей– Роджером.